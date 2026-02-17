Advertisement
माथे पर तिलक, पिला कुर्ता और गले में माला पहने मुस्लिम युवक हिंदू युवती के साथ पकड़ाया, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की कुटाई

MP News: उज्जैन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक की जमकर कुटाई की है. युवक का नाम जफर खान है लेकिन वो 'दिलवर' बनकर हिंदू युवती के साथ उज्जैन में घूम रहा था. इस दौरान उसने हिंदू परिधान भी धारण किए थे.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 17, 2026, 04:30 PM IST
Ujjain News: माथे पर त्रिपुंड रूपी तिलक, गले में माला और पिला कुर्ता पहने एक युवक की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई की है. वजह है युवक का मुस्लिम धर्म. दरअसल, युवक मुस्लिम धर्म से है और अपना नाम, पहनावा बदल कर वो हिन्दू युवती के साथ उज्जैन घूमने आया था.  जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ये बात पता चली तो उन्होंने युवक से पूछताछ की. पूछताछ में सामने आया कि युवक का नाम जफर है और वो दिलवर बन कर धार्मिक नगरी में हिंदू युवती के साथ घूम रहा था. 

हिंदू युवती के साथ पकड़ाया जफर
उज्जैन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक की जमकर धुनाई कर दी.अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि युवक हिंदू परिधान धारण कर उज्जैन में हिंदू लड़की के साथ घूम रहा है जबकि उसकी पहचान मुस्लिम है.  मुस्लिम युवक पंजाब के मोहाली का रहने वाला है जो कि अपनी हिंदू प्रेमिका के साथ उज्जैन महाकाल दर्शन करने आया था. वीडियो में युवक बताते दिखाई दे रहा है कि वो शिव भक्त है इसलिए उसने ऐसा किया है. 

ऐसे हुआ मामले का खुलासा
युवक की पहचान तब सबके सामने आती है जब कुछ लोगों ने बदरंग दल को इस बारे में बताया. युवक उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र स्थित होटल में खुद की पहचान छुपाकर युवती की आईडी के आधार पर ठहरा था. इससे पहले वो उस इलाके में एक दो होटल में रूम की तलाश कर रहा था. जब होटल में रूम मिला तो युवक ने अपना आईडी कार्ड जमा नहीं कराया, उसने बहाना बनाया कि वो बाद में अपना आईडी जमा करा देगा. युवक ने ना आईडी दी न कोई प्रूफ बस दोनों दर्शन के लिए बाहर निकल गए. 

युवक ने शादी करने की कही बात
बजरंग दल के कार्यकर्ता युवक-युवती का इंतजार कर रहे थे जैसे ही युवक आया तो उसे हिंदू धार्मिक परिधान में देखकर वे लोग भड़क गए और पूछताछ के बाद युवक पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए. इस दौरान युवक ने कहा कि हम दोनों जल्द ही शादी करेंगे. ये बात सुनकर वे और भढ़क गए. मामला पुलिस तक पहुंचा जहां युवक-युवती को थाने बुलाया गया. पुलिस ने युवती को छोड़ दिया युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है. एडिशनल एसपी, गुरुप्रसाद परासर ने बताया कि युवक पंजाब के मोहाली का रहने वाला है. दोनों ने यहां उज्जैन में घूमने की बात कही है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. रिपोर्ट: अनिमेष सिंह, उज्जैन

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi.  उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

