मंदिर दर्शन से लौट रही हिंदू महिला से मुस्लिम युवकों ने की अश्लील टिप्पणी, विरोध करने पर दी मां-बहन की गालियां

Muslim youths passes lewd comments to hindu woman: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी कहे जाने वाले उज्जैन से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. मंदिर दर्शन कर लौट रही एक हिंदू महिला के साथ मुस्लिम युवकों द्वारा अश्लील टिप्पणी और धमकी देने का मामला सामने आया है. महिला अपने पति और देवर के साथ स्कूटी से घर लौट रही थी जिस वक्त ये वारदात हुई. फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को राउंडअप कर लिया है.

क्या है पूरी घटना

मामला उज्जैन के बेगमबाग से हरिफाटक ब्रिज के बीच महाकाल थाना क्षेत्र का है. पीड़िता अपने पति और देवर के साथ स्कूटी से घर लौट रही थी. इसी दौरान ब्रिज पर रुकने के समय नेवी ब्लू रंग की बिना नंबर की होंडा एक्टिवा पर सवार तीन युवकों ने महिला को अश्लील नजरों से देखते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की. महिला के पति और देवर द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने मां-बहन की गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी.

आरोपियों की हुई पहचान

जब पीड़िता के पति ने पुलिस को इस वारदात की सूचना दी तो तीनों युवक मौके से फरार हो गए. बाद में पीड़िता अपने पति व देवर के साथ थाने पहुंची और पूरे घटनाक्रम की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपियों की पहचान हुई है. तीनों आरोपी उसी क्षेभ के निवासी है. आरोपियों के नाम पासा, अरबाज और सोहेल है.

एक आरोपी हुआ राउंडअप

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है वही एक आरोपी सोहेल को राउंडअप कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस ने आगे कहा कि मामले की जांच की जा रही है. रिपोर्ट: अनिमेष सिंह, उज्जैन

