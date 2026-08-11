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उज्जैन में नागपंचमी की तैयारी तेज, 17 अगस्त को 24 घंटे खुले रहेंगे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट

Ujjain Nag Panchami 2026: उज्जैन में 17 अगस्त को नागपंचमी और श्रावण मास का तीसरा सोमवार एक साथ होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट 16 अगस्त रात 12 बजे से 17 अगस्त रात 12 बजे तक खुले रहेंगे. इसी दिन बाबा महाकाल की सवारी भी निकलेगी.

Written ByAnimesh Singh
Published: Aug 11, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:24 PM IST
उज्जैन में नागपंचमी की तैयारी तेज, 17 अगस्त को 24 घंटे खुले रहेंगे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट
Image Credit: ZEE MEDIA

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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