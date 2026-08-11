उज्जैन में नागपंचमी की तैयारी तेज, 17 अगस्त को 24 घंटे खुले रहेंगे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट

पार्किंग की भी की गई सुविधा

श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. मंदिर के बाहरी क्षेत्र में पानी के टैंकर और पेयजल केंद्र लगाए जाएंगे. जरूरत के अनुसार पानी की बोतल और नाद के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा. कलेक्टर ने कहा कि श्रद्धालुओं को सही मार्ग की जानकारी देने के लिए जगह-जगह संकेतक लगाए जा रहे हैं. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा बनाए गए मार्ग और व्यवस्थाओं का पालन करें, ताकि भीड़ का दबाव कम रहे और सभी को सुगम दर्शन मिल सकें. बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए प्रमुख पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं.