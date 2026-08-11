उज्जैन में नागपंचमी की तैयारी तेज, 17 अगस्त को 24 घंटे खुले रहेंगे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट

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Nagchandreshwar Temple News: नागपंचमी पर्व को लेकर उज्जैन में तैयारियां तेज हो गई हैं. 17 अगस्त को नागपंचमी के साथ श्रावण मास का तीसरा सोमवार भी है. ऐसे में भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना है. वहीं इसी दिन बाबा महाकाल की सवारी भी नगर भ्रमण पर निकलेगी. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम दर्शन को लेकर मंगलवार को श्री महाकाल महालोक के त्रिनेत्र सभाकक्ष में कलेक्टर रौशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई.
कलेक्टर ने बताया कि नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के पट 16 अगस्त की रात 12 बजे से 17 अगस्त की रात 12 बजे तक 24 घंटे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुले रहेंगे. नागचंद्रेश्वर दर्शन, महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था और बाबा महाकाल की सवारी इन तीनों व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं. आगे बताया कि श्रद्धालुओं को निर्धारित मार्ग से दर्शन के लिए ले जाया जाएगा. श्रद्धालु सरकार वॉकिंग से चारधाम मंदिर, वहां से हरसिद्धि चौराहा होते हुए विश्रामधाम पहुंचेंगे. इसके बाद निर्धारित व्यवस्था के तहत मंदिर में दर्शन कर श्रद्धालुओं को वापस उसी मार्ग से बाहर निकाला जाएगा.
17 अगस्त को निकलेगी सवारी
भगवान महाकाल के दर्शन की व्यवस्था भी अलग से संचालित होगी. श्रद्धालुओं को निर्धारित प्रवेश मार्ग से मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा और दर्शन के बाद आगे की व्यवस्था के अनुसार बाहर निकाला जाएगा. 17 अगस्त को बाबा महाकाल की सवारी भी निकलेगी. कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सवारी अपने निर्धारित मार्ग से ही निकलेगी. नागपंचमी पर मंदिर में आने वाली भारी भीड़ और सवारी के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन दोनों व्यवस्थाओं को समन्वय के साथ संचालित करेगा.
पार्किंग की भी की गई सुविधा
श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. मंदिर के बाहरी क्षेत्र में पानी के टैंकर और पेयजल केंद्र लगाए जाएंगे. जरूरत के अनुसार पानी की बोतल और नाद के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा. कलेक्टर ने कहा कि श्रद्धालुओं को सही मार्ग की जानकारी देने के लिए जगह-जगह संकेतक लगाए जा रहे हैं. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा बनाए गए मार्ग और व्यवस्थाओं का पालन करें, ताकि भीड़ का दबाव कम रहे और सभी को सुगम दर्शन मिल सकें. बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए प्रमुख पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं.
ये हैं पार्किंग जगहें
1. हरिफाटक पुल के समीप मघदूत पार्किंग
2. कर्कराज महादेव मंदिर के समीप पार्किंग
3. कार्तिक मेला मैदान
4. धन उपार्जन केंद्र, बड़नगर रोड
स्वास्थ्य सुविधाओं के इंतजाम
श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए अलग-अलग स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए जाएंगे. डॉक्टर, कंपाउंडर और पैरामेडिकल स्टाफ आवश्यक दवाइयों के साथ तैनात रहेगा. कर्कराज पार्किंग, बड़ा गणेश मंदिर के सामने, त्रिवेणी सरफेस पार्किंग और श्री महाकाल महालोक नियंत्रण कक्ष के पास एंबुलेंस भी उपलब्ध रहेगी. वहीं हरसिद्ध चौराहा, नृसिंह घाट तिराहा, भील समाज पार्किंग, कर्कराज पार्किंग, त्रिवेणी संग्रहालय क्षेत्र और महाकाल महालोक नियंत्रण कक्ष के पास अस्थायी अग्निशमन केंद्र बनाए जाएंगे.
प्रसाद के लिए लगेंगे काउंटर
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निर्गम मार्ग पर चयनित स्थानों पर अस्थायी लड्डू प्रसाद काउंटर लगाए जाएंगे. हरसिद्धि पाल, भील समाज धर्मशाला और कर्कराज पार्किंग प्रमुख स्थान रहेंगे. इसके अलावा कर्कराज पार्किंग, भील समाज धर्मशाला पार्किंग, चारधाम मंदिर पार्किंग, हरसिद्धि चौराहा, बड़ा गणेश मंदिर के सामने और प्री-पेड बूथ तिराहा पर पूछताछ और खोया-पाया केंद्र बनाए जाएंगे. कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि नागपंचमी पर उज्जैन आने वाले किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो और सभी को सुरक्षित एवं सुगम दर्शन मिल सकें.
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