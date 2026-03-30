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सावधान! नागदा में फिल्मी स्टाइल में चोरी, व्यापारी के बाथरूम जाते ही बदमाश ने पार किए चांदी के गहने

Nagda Jewelry Theft News: नागदा में थाने से महज 100 मीटर दूर 'गांधी ज्वेलर्स' से बदमाश ने 2 मिनट में करीब 4 लाख की चांदी पार कर दी. व्यापारी के बाथरूम जाने के दौरान हुई यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 30, 2026, 10:49 PM IST
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Nagda Jewelry Theft News
Nagda Jewelry Theft News

Ujjain Crime News: उज्जैन जिले के नागदा में चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शहर के सबसे व्यस्त रहने वाले पाड़ल्या रोड चौराहे पर स्थित 'गांधी ज्वेलर्स' को एक शातिर बदमाश ने अपना निशाना बनाया. हैरानी वाली बात यह है कि जिस दुकान में यह चोरी हुई, वह थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है. व्यापारी प्रकाशचंद्र रोज की तरह अपनी दुकान पर काम कर रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों की उनकी अनुपस्थिति ने बदमाश को हाथ साफ करने का बड़ा मौका दे दिया.

बता दें कि दुकान संचालक प्रकाशचंद्र कुछ देर के लिए बाथरूम गया हुआ था. बस इसी चंद मिनटों के मौके का फायदा उठाकर काली शर्ट पहने एक युवक दुकान के अंदर दाखिल हुआ. बदमाश ने इतनी फुर्ती दिखाई कि मात्र 2 मिनट के भीतर चांदी के जेवरों से भरे चार बड़े बॉक्स एक थैले में भरे और चंपत हो गया. चोरी गए इन गहनों में चांदी की बिछिया, पायल, बच्चों की पायल और कीमती चेन शामिल थीं. सराफा बाजार के जानकारों के मुताबिक, चोरी हुए इन जेवरों की कुल कीमत करीब साढ़े तीन से चार लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही मंडी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. ज्वेलरी शॉप में अपना सीसीटीवी कैमरा नहीं होने की वजह से पुलिस को आसपास की दुकानों और सरकारी कैमरों के फुटेज खंगालने पड़े. फुटेज में साफ दिख रहा है कि बदमाश व्यापारी के बाहर निकलते ही दुकान में घुसा और वारदात को अंजाम देकर पैदल ही लक्ष्मीबाई मार्ग की ओर भाग निकला. पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी पहले से ही दुकान की रेकी कर रहा था और उसे व्यापारी की हर गतिविधि और दुकान में अकेले होने की पूरी जानकारी थी.

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वर्तमान में सोने-चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं और चांदी की कीमत ढाई लाख रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची है, ऐसे में इस बड़ी चोरी ने शहर के अन्य सराफा व्यापारियों की भी चिंता बढ़ा दी है. व्यापारियों का कहना है कि भीड़भाड़ वाले इलाके और थाने के इतने करीब ऐसी वारदात होना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है. फिलहाल, मंडी थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है और उसे जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.

रिपोर्टः अनिमेष सिंह, उज्जैन

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