उज्जैन में बना 'नैवेद्य लोक' है खास, ये है छप्पन जैसा फूड हब, 18 करोड़ रुपए है लागत

Ujjain Naiivedya Lok: उज्जैन में बने नैवेद्य लोक गुरुवार से शुरू हो रहा है. सीएम मोहन यादव इसकी शुरुआत करेंगे. नैवेद्य लोक इंदौर के प्रसिद्ध 'छप्पन दुकान' की तर्ज पर बनाया गया है. यह उज्जैन शहर का पहला व्यवस्थित और आधुनिक फूड जोन होगा. जहां स्वाद का जायका मिलने वाली है. यह उज्जैन विकास प्राधिकरण की तरफ से बनाया गया है, जो उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र में बना है. बता दें कि इससे पर्यटन के लिहाज से भी तैयार किया गया है. यहां आने वाले लोगों को सभी तरह की सुविधाएं मिलेगी. जिससे यह जगह उज्जैन की नई पहचान बनने वाली है.

उज्जैन में 18 करोड़ की लागत से बना

उज्जैन में बना नैवेद्य लोक 18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है. नैवेद्य लोक को उज्जैन विकास प्राधिकरण ने शहर की एक आधुनिक एवं आकर्षक चौपाटी के रूप में विकसित किया गया है. जो इंदौर की मशहूर छप्पन दुकान की याद आपको दिलाएगा. यह कुल 28000 स्क्वेयर फीट के क्षेत्रफल में फैला है. नैवेद्य लोक में चौपाटी के लिये 34 दुकाने हैं. जिनकी साइज 180 वर्गफीट, 120 वर्गफीट, 100 वर्गफीट, 92 वर्गफीट, 90 वर्गफीट और 62 वर्गफीट है. यहां पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं दी जाएगी. रात में यहां आकर्षक रोशनी की व्यवस्था की जाएगी.

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यहां सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे

उज्जैन के नैवेद्य लोक में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे. विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सुसज्जित ओपन थियेटर, साउण्ड सिस्टम, महिला, पुरुष, दिव्‍यांग जनों के उपयोगार्थ नवीन सेंसर उपकरण के साथ प्रसाधन कक्ष, सीसीटीवी कैमरा-सर्वर रूम, आपातकालीन विद्युत व्यवस्था के लिए डीजी सेट, पार्किग, अण्डरग्राउण्ड विद्युत व्यवस्था, अंडरग्राउंड सीवरेज, लैण्ड स्केपिंग आदि सुविधाएं विकसित की गई हैं.

छप्पन दुकान का मिलेगा मजा

दरअसल, यहां आने वाले लोगों को इंदौर की प्रसिद्ध छप्पन दुकान का मजा मिलने वाला है. जिस तरह से स्वाद के प्रेमियों को इंदौर की छप्पन दुकान पर मजा आता है. उसी तरह नैवेद्य लोक की सभी 34 दुकानों पर अलग-अलग स्वाद का जायका मिलने वाला है. लोकप्रिय फास्ट फूड और आरामदायक कैजुअल डाइनिंग की सभी व्यवस्थाएं यहां उपलब्ध रहेगी.

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