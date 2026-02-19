अपना नाम बदलकर हिमाचल की हिंदू युवती को उज्जैन लाया नसीम, बजरंग दल ने जमकर की धुनाई; मोबाइल खोलते ही उड़े होश

Ujjain news: उज्जैन में एक बार फिर से एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़की के साथ घूमता पकड़ाया है. युवक का नाम नसीम अकरम है जो हिमाचल की हिंदू लड़की के साथ उज्जैन महाकाल घूमने आए थे. युवक दिल्ली का रहने वाला है.बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कथित लव जिहाद के केस में युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है. 2 दिन पहले भी बजरंग दल के सदस्यों ने मुस्लिम युवक को पकड़ा था जो बकायदा हिंदू परिधान में महाकाल परिसर में घूम रहा था.

हिंदू युवती के साथ घूमता मुस्लिम लड़का

बजरंग दल के सदस्यों ने बताया कि उन्हें इस युवक के बारे में जानकारी मिली थी जिसके बाद उन्होंने युवक को धर दबोचा. युवक के मोबाइल से कई लड़कियों की अश्लील वीडियो और फोटो भी मिली है जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर धुनाई की है. युवक-युवती दोनों अलग-अलग राज्यों से है जो उज्जैन घूमने आए थे. सख्ती करने पर युवक ने अपनी असली पहचान बताई थी.

अलग-अलग होटल में ठहरे दोनों

कार्यकर्ताओं ने बताया कि मामले की जानकारी तब मिली जब दोनों अलग-अलग होटल में ठहरे थे. हालांकि उन्हें होटल जाते वक्त रोका गया और पूछताछ की गई. पहले तो युवक ने अपना हिंदू नाम बताया लेकिन फिर उसने अपनी असली पहचान बताई. युवक ने कहा कि वो युवती को महाकाल दर्शन कराने लाया है, लेकिन मोबाइल में मिली अन्य लड़कियों की आपत्तीजनक तस्वीरों ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

युवक ने लड़की को बताया दोस्त

जब युवक से दोनों के रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि लड़की मेरी दोस्त है और हम बस मंदिर दर्शन करने आए हैं. बजरंग दल के लोगों ने युवती की पहचान गोपनीय रखी है और उसे परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है. कार्यकर्ताओं ने इसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया जहां पुलिस उन्हें थाने ले गई. पुलिस ने बताया कि दोनों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा युवक के फोन को भी जब्त कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार