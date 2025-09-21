इंदौर के बाद उज्जैन गरबा पंडालों को भी गाइडलाइन जारी, एंट्री के लिए तिलक-कलावा और चैट हिस्ट्री जरूरी; नो-एंट्री फॉर नॉन-हिंदू हुआ अनिवार्य
इंदौर के बाद उज्जैन गरबा पंडालों को भी गाइडलाइन जारी, एंट्री के लिए तिलक-कलावा और चैट हिस्ट्री जरूरी; नो-एंट्री फॉर नॉन-हिंदू हुआ अनिवार्य

MP News: इंदौर के बाद से उज्जैन गरबा पंडाल आयोजकों को भी गाइडलाइन जारी की गई है. ऐसे में पंडालों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है. साथ ही पंडालों में प्रवेश के लिए आईडी, कलावा, तिलक लगाकर पहुंचना अनिवार्य किया गया है.

 

Sep 21, 2025
Ujjain Garba Guideline: नवरात्रि शुरू होते ही इंदौर के बाद से उज्जैन गरबा पंडालों में भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है. यहां बिना आधार कार्ड दिखाए पंडालों में एंट्री पर रोक लगाई गई है. इसी के साथ ही गरबा खेलने वालों को अपनी मोबाइल चैट हिस्ट्री दिखाकर, कलावा, तिलक लगे होने के साथ ही पंडालों में जाने की अनुमति होगी. ये फैसला सांसद अनिल फिरोजिया के बयान के बाद लिया गया है. उज्जैन गरबा आयोजकों ने पंडालों में गैर हिंदू के प्रवेश को रोकने के लिए सख्ती अपनाई है. 

क्या था सांसद फिरोजिया का बयान
दरअसल उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के बयान के बाद से उज्जैन में गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है. यहां गैर-हिंदुओं को पंडालों में आने की अनुमति नहीं है. सांसद ने कहा था कि गैर-हिंदुओं को पंडालों में प्रवेश की जरूरत नहीं है. पंडालों में माता बहनें आती हैं मां की स्तुती करती हैं ऐसे में कई गैर-हिंदु पंडाल में प्रवेश करते हैं. ऐसे लोगों से अपील है कि अपने-अपने धर्मों का पालन करें दूसरे के धर्म में क्यों आना है. 

आयोजकों की तरफ से बढ़ाई की सुरक्षा
सासंद के बयान के बाद से उज्जैन  उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में गरबा पंडालों में सुरक्षा और नियमों को लेकर कड़ाई बढ़ गई है. गरबा आयोजक यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पंडालों में केवल हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश करें. इसके लिए उनकी आईडी, हाथों पर कलावा, माथे पर तिलक लगा है या नहीं उसपर गौर किया जाएगा. रिपोर्ट की माने तो इस बार युवतियों को तलवार के साथ गरबा खेलने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है. 

इंदौर में बजरंग दल ने जारी की गाइडलाइन
बता दें कि इस बार नवरात्रि पर इंदौर में भी बजरंग दल द्वारा आयोजकों को गाइडलाइन जारी की गई है. गाइडलाइन जारी कर साफ चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी इनका पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. गाइडलाइन के अनुसार पंडालों में नशा और मंसाहार को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है. साथ ही गरबा खेलने वालों को पारंपरिक वस्त्र पहने और फूहड़ न फैलाने की अपील की गई है. गाअडलाइन जारी कर नो ड्रग्स नो लव जिहाद पर फोकस किया गया है.

