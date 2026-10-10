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हिंदू त्योहारों को टारगेट करने की बनाई जाती है रणनीति...लव जिहाद पर बोलीं सोशल मीडिया इनफ्लुएंस नाजिया खान, पुलिस से सतर्क रहने की अपील

सुप्रीम कोर्ट की वकील और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर नाजिया इलाही खान उज्जैन सर्व पितृ अमावस्या पर उज्जैन पहुंचीं. उन्होंने लव जिहाद को लेकर कहा कि ऐसे मौके पर हिंदू त्योहारों को टारगेट करने के लिए रणनीति बनाई जाती है.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Oct 10, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 02:56 PM IST
हिंदू त्योहारों को टारगेट करने की बनाई जाती है रणनीति...लव जिहाद पर बोलीं सोशल मीडिया इनफ्लुएंस नाजिया खान, पुलिस से सतर्क रहने की अपील

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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