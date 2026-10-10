/हिंदू त्योहारों को टारगेट करने की बनाई जाती है रणनीति...लव जिहाद पर बोलीं सोशल मीडिया इनफ्लुएंस नाजिया खान, पुलिस से सतर्क रहने की अपील

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सर्व पितृ अमावस्या पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर नाजिया इलाही खान उज्जैन के रामघाट पहुंचीं. यहां उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा-अर्चना की और हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार श्राद्ध तर्पण किया.इस मौके पर नाजिया इलाही खान ने कहा कि उन्होंने बकरीद के नाम पर मारे जाने वाले बेजुबान जानवरों के लिए भी अलग से तर्पण और पूजा करवाई है. पूजा के बाद उन्हें हल्का महसूस हो रहा है. इस दौरान रामघाट पर पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए.
सनातन धर्म अपनाने को लेकर क्या बोलीं?
मीडिया से चर्चा के दौरान नाजिया ने सनातन धर्म अपनाने को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि वह अभी खुद की शुद्धि कर रही हैं. जब उन्हें लगेगा कि शुद्धि पूरी हो गई है और पंडित उन्हें इसके लिए कहेंगे, तब वह सनातन धर्म स्वीकार करेंगी. उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर इसकी सार्वजनिक घोषणा भी करेंगी.
औरंगजेब पर साधा निशाना
नाजिया ने मुगल शासक औरंगजेब की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय मुसलमानों को भी उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. उन्होंने औरंगजेब को इस्लाम को बदनाम करने वाला बताते हुए उसकी निंदा करने की अपील की.
लव जिहाद पर दिया बयान
नवरात्रि और गरबा आयोजनों को लेकर नाजिया ने पुलिस प्रशासन से सतर्क रहने की अपील की. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग हिंदू त्योहारों के दौरान हिंदू बेटियों को प्रेम के जाल में फंसाकर निशाना बनाते हैं. इसी संदर्भ में उन्होंने हत्या के बाद शव के टुकड़े फ्रिज में रखने जैसी घटनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने इन मामलों को लेकर कई आरोप लगाए, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि उनके इस बयान से नहीं होती.
धमकियों पर बोलीं नाजिया इलाही खान
नाजिया ने कहा कि उन्हें धमकियों और विरोध से डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि वह सुरक्षित महसूस करती हैं. उन्होंने धमकी देने वालों को खुली चुनौती भी दी. नाजिया इलाही खान तीन तलाक के खिलाफ कानूनी लड़ाई के बाद चर्चा में आई थीं. इससे पहले भी वह दो बार उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा-अर्चना कर चुकी हैं.
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