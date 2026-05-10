उज्जैन में लापरवाही! गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की मौत, अस्पताल में ताला लगाकर भागे जिम्मेदार

Ujjain News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में निजी अस्पताल की कथित लापरवाही के चलते 11 वर्षीय बालिका की मौत का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. आरोप है कि यह मौत एक निजी अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई. बच्ची की पहचान दीपिका डाबी के रूप में हुई है. वह पिछले एक महीने से नील गंगा थाना क्षेत्र के मंचछामन कॉलोनी में स्थित 'नोबल क्लिनिक' में अपेंडिस का इलाज करवा रही थी. शुक्रवार को उसकी सर्जरी हुई थी, लेकिन सर्जरी के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. अस्पताल प्रबंधन ने बच्ची को एम्बुलेंस से दूसरे अस्पताल में शिफ़्ट कर दिया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई.

ऑपरेशन के बाद बिगड़ी हालत

दरअसल, दीपिका डाबी नाम की 11 वर्षीय एक बच्ची पिछले एक महीने से नीलगांगा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मंछामन कॉलोनी में स्थित 'नोबल क्लिनिक' में अपना इलाज करवा रही थी. इस क्लिनिक में उसका इलाज अपेंडिक्स के लिए चल रहा था. वहां उसकी अपेंडिक्स की सर्जरी (अपेंडेक्टॉमी) की गई. इसके बाद, जब बच्ची की हालत बिगड़ने लगी, तो अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस के माध्यम से उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया. इस दौरान उसकी मौत हो गई.

बड़ी बात ये है कि परिवार वालों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि बच्ची की मौत हो चुकी है. जब परिवार वालों को सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने अस्पताल के बाहर बच्ची के शव को रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसके बाद पुलिस प्रशासन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के साथ मौके पर पहुंचा.

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मौके से फरार अस्पताल प्रबंधन

इस बीच, अस्पताल प्रबंधक अस्पताल को ताला लगाकर फरार हो गया. CMHO के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए बाद में अस्पताल को सील कर दिया गया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. परिवार वालों ने शव को सड़क के बीचों-बीच रखकर सड़क जाम कर दिया.

प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

इस घटना के संबंध में नीलगांगा पुलिस स्टेशन ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. इस बीच मामले को गंभीरता से लेते हुए CMHO अशोक कुमार पटेल ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि अस्पताल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा. यह भी कहा जा रहा है कि यदि जांच के दौरान डॉक्टरों की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

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