Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3211146
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन में लापरवाही! गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की मौत, अस्पताल में ताला लगाकर भागे जिम्मेदार

Ujjain News: उज्जैन के एक निजी अस्पताल पर चिकित्सकीय लापरवाही के कारण 11 वर्षीय बच्ची की मौत का आरोप लगा है. अस्पताल पर मौत से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए, बच्ची के परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और यातायात भी बाधित कर दिया.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: May 10, 2026, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उज्जैन में लापरवाही! गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की मौत, अस्पताल में ताला लगाकर भागे जिम्मेदार

Ujjain News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में निजी अस्पताल की कथित लापरवाही के चलते 11 वर्षीय बालिका की मौत का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. आरोप है कि यह मौत एक निजी अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई. बच्ची की पहचान दीपिका डाबी के रूप में हुई है. वह पिछले एक महीने से नील गंगा थाना क्षेत्र के मंचछामन कॉलोनी में स्थित 'नोबल क्लिनिक' में अपेंडिस का इलाज करवा रही थी. शुक्रवार को उसकी सर्जरी हुई थी, लेकिन सर्जरी के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. अस्पताल प्रबंधन ने बच्ची को एम्बुलेंस से दूसरे अस्पताल में शिफ़्ट कर दिया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई.

ऑपरेशन के बाद बिगड़ी हालत
दरअसल, दीपिका डाबी नाम की 11 वर्षीय एक बच्ची पिछले एक महीने से नीलगांगा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मंछामन कॉलोनी में स्थित 'नोबल क्लिनिक' में अपना इलाज करवा रही थी. इस क्लिनिक में उसका इलाज अपेंडिक्स के लिए चल रहा था. वहां उसकी अपेंडिक्स की सर्जरी (अपेंडेक्टॉमी) की गई. इसके बाद, जब बच्ची की हालत बिगड़ने लगी, तो अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस के माध्यम से उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया. इस दौरान उसकी मौत हो गई.

बड़ी बात ये है कि परिवार वालों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि बच्ची की मौत हो चुकी है. जब परिवार वालों को सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने अस्पताल के बाहर बच्ची के शव को रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसके बाद पुलिस प्रशासन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के साथ मौके पर पहुंचा.

Add Zee News as a Preferred Source

मौके से फरार अस्पताल प्रबंधन
इस बीच, अस्पताल प्रबंधक अस्पताल को ताला लगाकर फरार हो गया. CMHO के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए बाद में अस्पताल को सील कर दिया गया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. परिवार वालों ने शव को सड़क के बीचों-बीच रखकर सड़क जाम कर दिया.

प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
इस घटना के संबंध में नीलगांगा पुलिस स्टेशन ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. इस बीच मामले को गंभीरता से लेते हुए CMHO अशोक कुमार पटेल ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि अस्पताल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा. यह भी कहा जा रहा है कि यदि जांच के दौरान डॉक्टरों की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

ujjain newsmp news

Trending news

ujjain news
लापरवाही! गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की मौत, अस्पताल में ताला लगाकर भागे जिम्मेदार
bhopal power cut alert
भोपाल वासी ध्यान दें! भीषण गर्मी के बीच 100 से ज्यादा इलाकों गुल रहेगी बिजली...
mp news
इंटरनेशनल सफर पर एमपी के गिद्ध, 3000 KM की उड़ान देख वैज्ञानिक भी हैरान
mp news
एमपी में एमडी ड्रग नेटवर्क का बड़ा खुलासा! रतलाम-मंदसौर बने हॉटस्पॉट,एक्शन में पुलिस
Mandsaur News
गेहूं तुलाई रोकने पर भड़के किसान, कर्मचारियों-मजदूरों पर लगाया रिश्वत मांगने के आरोप
betul news
20 मई को मेडिकल रहेंगे बंद! ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ आंदोलन,भारत बंद की दी चेतावनी
betul news
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा ये 'मिशन'! 45 लाख खर्च के बाद सिर्फ 1 दिन मिला पानी
Latest Ujjain News
एमपी में दुनिया का सबसे बड़ा स्नान कॉरिडोर, उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज
Mohan Yadav
मोहन यादव ने सुवेंदु अधिकारी को दी बधाई, बोले- आज से बंगाल में नवयुग का शुभारंभ
Mohan Yadav
मोहन यादव ने सुवेंदु अधिकारी को दी बधाई, बोले- आज से बंगाल में नवयुग का शुभारंभ