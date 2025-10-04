Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2947539
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन में फर्जी महिला डॉक्टर की लापरवाही, इलाज से नवजात की मौत, पहले भी हो चुकी है शिकायत

Ujjain News: उज्जैन के मक्सी रोड पर मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे एक अवैध क्लिनिक में फर्जी महिला डॉक्टर के इलाज के दौरान एक नवजात शिशु की मौत हो गई. गर्भवती महिला को डॉक्टर ने गुमराह किया और इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 04, 2025, 02:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उज्जैन में फर्जी महिला डॉक्टर की लापरवाही, इलाज से नवजात की मौत, पहले भी हो चुकी है शिकायत

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर एक फर्जी डॉक्टर ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. यहां मक्सी रोड पर मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे एक अवैध क्लिनिक में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने क्लिनिक को सील कर दिया है.  यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी इसी फर्जी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण यह अवैध धंधा बदस्तूर जारी रहा.

यह भी पढ़ें: वसूली करते रंगे हाथ पकड़े गए नकली पुलिसकर्मी, सफेद बोलेरो का टशन पड़ा भारी, लग गई लंका

 

Add Zee News as a Preferred Source

इलाज के दौरान नवजात की मौत
दरअसल, चिंतामण जवासिया निवासी लखन मालवीय ने बताया कि जब उनकी 24 वर्षीय पत्नी छह महीने की गर्भवती काजल मालवीय को प्रसव पीड़ा हुई, तो वे पहले एक डॉक्टर के पास गए जिन्होंने उन्हें डॉ. तैय्यबा शेख के पास भेज दिया. आरोप है कि डॉ.शेख ने पूरी जांच किए बिना ही यह बताया था कि बच्चे के अंग पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं और उसे अपने निजी अस्पताल में भर्ती कर लिया. परिवार का आरोप है कि इलाज के दौरान खून चढ़ाने से काजल की हालत और बिगड़ गई. जब उन्होंने अस्पताल से छुट्टी मांगी, तो उन्हें धमकी दी गई कि ऐसा करने से महिला की मौत हो सकती है.

शिकायत दर्ज कराई
जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो डॉ. शेख ने उसे दूसरे अस्पताल जाने की सलाह दी. फिर काजल को तीन बत्ती चौराहे स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक मृत शिशु को जन्म दिया. वहां डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि शिशु के अंग पूरी तरह विकसित हो चुके थे. इस घटना से नाराज़ परिवार के सदस्य महेश मालवीय ने सीएमएचओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और शिकायत दर्ज कराई.

यह भी पढ़ें: चुटकियों में खत्म होगा कमर दर्द! न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से भी मिलेगा छुटकारा, भोपाल एम्स में TMS थेरेपी शुरू

 

क्लिनिक को किया सील
हैरान करने वाली बात यह है कि डॉ.तैय्यबा शेख पर पहले भी इसी तरह की लापरवाही के आरोप लग चुके हैं. सदावल निवासी संजू मालवीय ने प्रसव के दौरान अपने बच्चे को खो दिया था. उस समय स्वास्थ्य विभाग ने डॉ.शेख के क्लिनिक को सील कर दिया था और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी. हालांकि, डॉ. शेख के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उन्होंने अपना अवैध क्लिनिक फिर से खोल लिया था.  इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर उनके क्लिनिक को सील कर दिया है. रिपोर्ट- अनिमेष सिंह

TAGS

ujjain newsmp news

Trending news

Vishnu Deo Sai
गुरु घासीदास के आदर्शों पर चलकर बनाएंगे विकसित छत्तीसगढ़, CM साय ने की बड़ी घोषणा
bilaspur news crime
मंदिर के पास पेशाब करने से भड़का आक्रोश, बिलासपुर में देर रात मचा बवाल
chhatarpur news
एमपी में ड्रोन चोरों ने उड़ाई ग्रामीणों की नींद, रात में चारों तरफ लगा रहे पहरा
sheopur news
वसूली करते रंगे हाथ पकड़े गए नकली पुलिसकर्मी,सफेद बोलेरो का टशन पड़ा भारी,लग गई लंका
narsinghpur news
न लाल कपड़ा...न चाकू, ऐसे काटा था खुद का गुप्तांग, पुलिस के सामने गढ़ी झूठी कहानी
dewas news
मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला... प्रेमी ने गर्लफ्रेंड की ड्रम में डुबोकर की हत्या
Mohan Bhagwat
एमपी दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत, जानिए कहां-किस कार्यक्रम में होंगे शामिल
aiims bhopal
चुटकियों में खत्म होगा कमर दर्द! भोपाल एम्स में इन बीमारियों से भी मिलेगा छुटकारा
chhattisgarh news
खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, अब नहीं जाना होगा कहीं और
dindori news
सालों तक पानी की बूंद को तरसे लोग, इस योजना ने आदिवासियों की बुझाई प्यास
;