उज्जैन में फर्जी महिला डॉक्टर की लापरवाही, इलाज से नवजात की मौत, पहले भी हो चुकी है शिकायत

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर एक फर्जी डॉक्टर ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. यहां मक्सी रोड पर मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे एक अवैध क्लिनिक में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने क्लिनिक को सील कर दिया है. यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी इसी फर्जी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण यह अवैध धंधा बदस्तूर जारी रहा.

इलाज के दौरान नवजात की मौत

दरअसल, चिंतामण जवासिया निवासी लखन मालवीय ने बताया कि जब उनकी 24 वर्षीय पत्नी छह महीने की गर्भवती काजल मालवीय को प्रसव पीड़ा हुई, तो वे पहले एक डॉक्टर के पास गए जिन्होंने उन्हें डॉ. तैय्यबा शेख के पास भेज दिया. आरोप है कि डॉ.शेख ने पूरी जांच किए बिना ही यह बताया था कि बच्चे के अंग पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं और उसे अपने निजी अस्पताल में भर्ती कर लिया. परिवार का आरोप है कि इलाज के दौरान खून चढ़ाने से काजल की हालत और बिगड़ गई. जब उन्होंने अस्पताल से छुट्टी मांगी, तो उन्हें धमकी दी गई कि ऐसा करने से महिला की मौत हो सकती है.

शिकायत दर्ज कराई

जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो डॉ. शेख ने उसे दूसरे अस्पताल जाने की सलाह दी. फिर काजल को तीन बत्ती चौराहे स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक मृत शिशु को जन्म दिया. वहां डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि शिशु के अंग पूरी तरह विकसित हो चुके थे. इस घटना से नाराज़ परिवार के सदस्य महेश मालवीय ने सीएमएचओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और शिकायत दर्ज कराई.

क्लिनिक को किया सील

हैरान करने वाली बात यह है कि डॉ.तैय्यबा शेख पर पहले भी इसी तरह की लापरवाही के आरोप लग चुके हैं. सदावल निवासी संजू मालवीय ने प्रसव के दौरान अपने बच्चे को खो दिया था. उस समय स्वास्थ्य विभाग ने डॉ.शेख के क्लिनिक को सील कर दिया था और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी. हालांकि, डॉ. शेख के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उन्होंने अपना अवैध क्लिनिक फिर से खोल लिया था. इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर उनके क्लिनिक को सील कर दिया है. रिपोर्ट- अनिमेष सिंह