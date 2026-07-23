हनीट्रैप मामले में भांजा ही निकला मास्टरमाइंड, मामा से 10 लाख की फिरौती वसूलकर छोड़ा, ऐसे हुआ खुलासा

फरार आरोपियों की तलाश

वहीं एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद पाराशर ने बताया कि फरियादी के पिता की शिकायत पर तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. विवेचना के दौरान पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि मामले में हनीट्रैप के पहलू सहित अन्य तथ्यों की जांच अभी जारी है और तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. इस बीच, घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. बताया जा रहा है कि इस फुटेज में फिरौती की रकम देने के बाद परिजन फरियादी हैदर को लेने के लिए पहुंचते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस इस फुटेज को भी जांच का अहम हिस्सा मानते हुए इसकी पड़ताल कर रही है. फिलहाल, पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने इसी तरह की वारदात अन्य लोगों के साथ भी की है या नहीं. साथ ही फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है.