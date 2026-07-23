हनीट्रैप मामले में भांजा ही निकला मास्टरमाइंड, मामा से 10 लाख की फिरौती वसूलकर छोड़ा, ऐसे हुआ खुलासा

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Ujjain Honey-Trap Case: मध्य प्रदेश के उज्जैन में इंस्टाग्राम के माध्यम से हनीट्रैप, अपहरण और फिरौती के चर्चित मामले में नानाखेड़ा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस जांच में पता चला है कि इस पूरी साजिश में फरियादी हैदर पटेल का अपना भांजा इदरीश पटेल भी शामिल था. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, उसी ने अपने मामा की आर्थिक स्थिति, इंस्टाग्राम आईडी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी गिरोह तक पहुंचाई, जिसके बाद युवक को हनीट्रैप में फंसाकर अपहरण और फिरौती की वारदात को अंजाम दिया गया.
वहीं पुलिस का कहना है कि ग्राम नरवर निवासी हैदर पटेल से इंस्टाग्राम पर अंजली ठाकुर नाम की युवती ने नौकरी के बहाने संपर्क किया और उसे मिलने के लिए बुलाया. तय जगह पर पहुंचते ही पहले से मौजूद मुख्य आरोपी और उसके साथियों ने उसका अपहरण कर लिया. आरोपियों ने खुद को हिन्दू संघठन से होना बताया, उसके साथ मारपीट की, आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे वायरल करने तथा झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उसके परिवार से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी. बाद में सौदा 26 लाख रुपये में तय हुआ. आरोपियों ने 10 लाख रुपये लेने के बाद हैदर को छोड़ दिया, जबकि बाकी 16 लाख रुपये की मांग जारी रखी.
फरियादी ने लगाए आरोप
घटना के बाद फरियादी ने आरोप लगाया था कि अपहरण करने वाले लोगों ने खुद को हिन्दूवादी संगठन का सदस्य बताकर उसे धमकाया था. वहीं बाद में स्वयं फरियादी हैदर पटेल ने भी स्पष्ट किया कि इस वारदात में किसी हिन्दूवादी संगठन का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं था. उसने यह भी बताया कि हिन्दूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की मदद से ही वह नानाखेड़ा थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करा सका.
कुल 10 आरोपी गिरफ्तार
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साइबर तकनीकी विश्लेषण, मुखबिर तंत्र और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी लोकेश शर्मा सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. महिला आरोपी अंजली ठाकुर और एक अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है. पूछताछ में पुलिस को पता चला कि गिरोह पहले ऐसे लोगों की पहचान करता था, जिनके पास हाल ही में पैसे आए हों या जिन्हें आसानी से हनीट्रैप में फंसाया जा सके. इसी साजिश के तहत इदरीश पटेल ने अपने ही मामा की जानकारी गिरोह को उपलब्ध कराई थी.
फरार आरोपियों की तलाश
वहीं एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद पाराशर ने बताया कि फरियादी के पिता की शिकायत पर तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. विवेचना के दौरान पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि मामले में हनीट्रैप के पहलू सहित अन्य तथ्यों की जांच अभी जारी है और तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. इस बीच, घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. बताया जा रहा है कि इस फुटेज में फिरौती की रकम देने के बाद परिजन फरियादी हैदर को लेने के लिए पहुंचते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस इस फुटेज को भी जांच का अहम हिस्सा मानते हुए इसकी पड़ताल कर रही है. फिलहाल, पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने इसी तरह की वारदात अन्य लोगों के साथ भी की है या नहीं. साथ ही फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है.
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