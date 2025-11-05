अब आसानी से पहुंच सकते हैं महाकाल मंदिर! जल्द बनेगा नया समानांतर चार लेन ब्रिज

Mahakal Temple Access: महाकाल के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बताया जा रहा है कि हरिफाटक ब्रिज मार्ग चौड़ीकरण कार्य शुरू होने जा रहा है. इसके अलावा, इसके समानांतर एक पुल का भी निर्माण किया जाएगा. जिससे आने वाले दिनों में यहां पर न सिर्फ जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि महाकाल के दर्शन करने में भी काफी सहूलियत होगी. बता दें कि उज्जैन के कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बुधवार को हरिफाटक ब्रिज मार्ग चौड़ीकरण कार्य का स्थल निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर निर्माण कार्य की प्रगति और तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली.

वहीं कलेक्टर ने बताया कि हरिफाटक ब्रिज चौड़ीकरण का टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब कार्य शुरू होने से पहले न्यायालय के आदेशानुसार उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी है. बेगम बाग क्षेत्र में बुधवार को प्राधिकरण की भूमि पर बने 12 अवैध निर्माण हटाए गए ताकि परियोजना में किसी भी प्रकार की बाधा न आए.

मंदिर तक पहुंचने में भारी सुविधा

कलेक्टर सिंह ने बताया कि इंदौर-उज्जैन मार्ग को फोरलेन से सिक्सलेन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में हरिफाटक मार्ग को श्री महाकाल मंदिर तक पहुंचने का मुख्य प्रवेश मार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा. इस योजना के पूरा होने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंदिर तक पहुंचने में भारी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक जाम की समस्या में भी काफी कमी आएगी.

समानांतर चार लेन का नया ब्रिज

उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में मौजूद दो लेन के पुल के समानांतर चार लेन का नया ब्रिज बनाया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था और सुचारु होगी. इसके अतिरिक्त आगे 24 मीटर सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी प्रस्तावित है, जिससे मार्ग अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनेगा. निरीक्षण के दौरान यूडीए सीईओ संदीप सोनी, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और प्रोजेक्ट की समयसीमा को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई. (रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)

