मध्य प्रदेश के इस फेमस विश्वविद्यालय की बदली तस्वीर! जानिए अब किस नाम से होगी पहचान?

Ujjain Vikram Vishwavidyalaya Name Change: उज्जैन के स्वर्ण जयंती सभागार में शुक्रवार को विक्रम विश्व विद्यालय के स्थापना दिवस पर एक नवीन नाम पट्टिका के अनावरण समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर सीएम मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद थे. इस दौरान विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के रूप में नई पहचान मिली है. वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह केवल एक विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन का नहीं, बल्कि उज्जैन और संपूर्ण मध्यप्रदेश के गौरव के पुनर्जागरण का दिन है. ‘विक्रम विश्वविद्यालय’ अब ‘सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय’ के रूप में नई पहचान लेकर अपने गौरवशाली इतिहास की नई यात्रा शुरू कर रहा है.

बता दें कि सीएम मोहन यादव ने इस समारोह में नवीन नाम पट्टिका का अनावरण किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन का अवसर नहीं है, बल्कि यह उज्जैन और मध्यप्रदेश के गौरव के पुनर्जागरण का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि उज्जैन सदैव भारत की सांस्कृतिक राजधानी रहा है. यह वह पवित्र धरा है जहां से ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और संस्कृति का प्रकाश पूरे विश्व में फैला.

यह पहचान की पुनर्स्थापना

उन्होंने कहा कि यह वही नगरी है जहां भगवान श्रीकृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की और जहां सम्राट विक्रमादित्य ने धर्म, न्याय और नीति की परंपरा स्थापित की. मुख्यमंत्री ने बताया कि वे स्वयं इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रह चुके हैं और यह संस्था उनके जीवन की प्रेरणा रही है. उन्होंने कहा कि नाम परिवर्तन केवल शब्दों का बदलाव नहीं, बल्कि पहचान की पुनर्स्थापना है. 'सम्राट विक्रमादित्य' का नाम हमारी संस्कृति, परंपरा और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है.

देश - विदेश में नाम रोशन

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज यह विश्वविद्यालय 175 से अधिक महाविद्यालयों से संबद्ध है और हजारों विद्यार्थियों को ज्ञान का प्रकाश दे रहा है. यहां से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी देश-विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 'सम्राट विक्रमादित्य जैसे व्यक्तित्व सदियों में एक बार जन्म लेते हैं. वे वीरता, दान, नीति और न्याय के प्रतीक थे. आज जब विश्वविद्यालय उनके नाम से जुड़ रहा है, यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि जैसे करवा चौथ का चांद सौभाग्य का प्रतीक होता है, वैसे ही आज का यह दिन इस विश्वविद्यालय के लिए नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनेगा. यह विश्वविद्यालय महाकाल की नगरी की ऊर्जा से प्रेरित होकर देश के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में गिना जाए, यही मेरी कामना है. (रिपोर्टः अनिल नागर, उज्जैन)

