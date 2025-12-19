Advertisement
नए साल पर बाबा महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं? तो जाने से पहले यहां चेक कर लें पूरी डिटेल

Ujjain Mahakal Temple Update: नए साल के मौके पर महाकालेश्वर मंदिर में लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. इसको लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से दर्शन, सुरक्षा समेत कई तरह की सुविधाओं की तैयारी की जा रही है. ताकि किसी भी भक्त को दर्शन करने में कोई भी असुविधा न हो.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 19, 2025, 09:51 PM IST
नए साल पर बाबा महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं?
Mahakal Darshan Parking: नया साल आने वाला है. इस मौके पर उज्जैन महाकाल मंदिर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे. इसको लेकर मंदिर समिति की तरफ से एक बैठक में दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई. वहीं बैठक में तय किया गया है कि नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए हैं. समिति ने तय किया है कि दर्शन व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित रखने के लिए खास तरह के इंतजाम भी किए जाएंगे. साथ ही 31 दिसंबर और 1 जनवरा को 250 रुपए वाली शीघ्र दर्शन व्यवस्था को भी बंद रखा जाएगा. 

क्या क्या मिलेगी सुविधाएं?
वहीं मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि नववर्ष 2026 के दौरान भगवान महाकाल के दर्शन के लिए लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है. इतनी बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए सामान्य दर्शन, भस्म आरती, लड्डू प्रसाद, पूछताछ केंद्र, पेयजल सुविधा, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है. इसका मकसद यह है श्रद्धालुओं को बिना अव्यवस्था के सुगम और सुरक्षित दर्शन कर सकें. इसके लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से सामान और सुगम दर्शन व्यवस्था चारधाम मंदिर पार्किंग से शुरू होगी. यहां श्रद्धालु शक्तिपथ और त्रिवेणी संग्रहालय होते हुए नंदी द्वार और महाकाल महालोक से मानसरोवर भवन पहुंचेंगे. इसके बाद फैसिलिटी सेंटर और नवीन टनल से होते हुए गणेश मंडपम हॉल से भगवान महाकाल के दर्शन होंगे. उसके बाद श्रद्धालुओं को बड़े गणेश मंदिर और हरसिद्धि मार्ग के बाह निकाला जाएगा. 

डायवर्जन प्लान भी लागू
वहीं कलेक्टर और मंदिर समिति अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि ज्यादा भीड़ की स्थिति में वैकल्पिक डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा. ऐसे में श्रद्धालुओं को फैसिलिटी सेंटर से सीधे कार्तिकेय मंडपम के माध्यम से दर्शन कराए जाएंगे और द्वार क्रमांक 10 व निर्माल्य द्वार से बाहर भेजा जाएगा. यह व्यवस्था भीड़ के दबाव में भी सुरक्षित और सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है.

भस्म आरती  को लेकर भी विशेष निर्णय लिया गया है. 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक भस्म आरती की अग्रिम बुकिंग बंद रहेगी, लेकिन श्रद्धालुओं को निःशुल्क चलित भस्म आरती के दर्शन की सुविधा मिलेगी. सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस, ड्रोन, सीसीटीवी, डॉग स्क्वायड और बम स्क्वायड की तैनाती रहेगी. वाहन पार्किंग के लिए शहर के विभिन्न चिन्हित स्थलों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं.

