न शैम्पू, न सैलून...उज्जैन के संत ने 54 साल से नहीं कटवाए बाल, हर लट में समाई है आस्था

Ujjain News: उज्जैन के संत रामेश्वर दास जी महाराज अपनी 13 फीट लंबी और 10 किलो वजनी जटा के कारण आस्था का केंद्र बने हुए हैं. यह जटा उनकी 1971 से चली आ रही तपस्या का प्रतीक है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:02 AM IST
न शैम्पू, न सैलून...उज्जैन के संत ने 54 साल से नहीं कटवाए बाल, हर लट में समाई है आस्था

Madhya Pradesh News In Hindi: उज्जैन की पवित्र भूमि पर संत रामेश्वर दास जी महाराज की अनोखी साधना आज भी श्रद्धा और आश्चर्य का केंद्र बनी हुई है. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष संत रामेश्वर दास की 13 फीट लंबी और 10 किलो वजनी जटा केवल बाल नहीं, बल्कि आधी सदी की तपस्या और भक्ति का प्रतीक है. 1971 में जब वे साधु बने, तब से उन्होंने कभी बाल नहीं कटवाए. उनकी जटा हर आठवें दिन काली और मुल्तानी मिट्टी से धोई जाती है, जिसमें लगभग 12 किलो मिट्टी लगती है. इसे सुखने में तीन से चार दिन लगते हैं.

13 फीट लंबे बाल आस्था का प्रतीक
बता दें कि स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष संत रामेश्वर दास जी महाराज के बाल 13 फीट लंबे और लगभग 10 किलोग्राम वज़नी हैं. ये बाल सिर्फ़ बाल नहीं, बल्कि आस्था और तपस्या का प्रतीक हैं. ये कोई साधारण बाल नहीं, बल्कि वर्षों की तपस्या का प्रतीक हैं. वे 1971 में साधु बन गए थे और तब से उन्होंने इन्हें कभी नहीं हटाया. उनके बालों का हर एक लट उनकी साधना की कहानी कहता है.

शैंपू, सैलून से दूरी
साधु जी बताते हैं कि वे हर आठवें दिन काली मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी से अपने बालों को धोते हैं. इस प्रक्रिया में लगभग 12 किलोग्राम मिट्टी लगती है और इसे सूखने में तीन से चार दिन लगते हैं. संत जी अपने प्रकृति प्रेम को दर्शाते हुए शैंपू, सैलून और आधुनिक सौंदर्य प्रसाधनों से पूरी तरह परहेज करते हैं. 

साधु समाज में सम्मान का प्रतीक
13 फीट लंबी यह जटा अब साधु समाज में सम्मान का प्रतीक बन चुकी है. तिलक, माला, और पंचकेशी वेश इनसे ही साधु की पहचान होती है. साधुजी कहते हैं जटा, झूठ, तिलक और छाप ये साधु की गरिमा हैं. पंचकेशी रखना ही साधु की मर्यादा है. साधुजी के पास बालों की देखभाल का अपना पारंपरिक विज्ञान भी है वो कहते हैं,अगर आम आदमी भी बाल मजबूत रखना चाहता है, तो आंवला, रीठा और शिकाकाई बराबर लेकर पानी में घोलो, सिर धो लो बाल कभी नहीं झड़ेंगे. शैंपू से दूरी, प्रकृति से नजदीकी यही उनका संदेश है. कभी इनकी दाढ़ी भी 12 फीट लंबी हुआ करती थी पर एक हादसे में टूट गई.

आंवला, रीठा और शिकाकाई से धोए बाल
13 फीट लंबी यह जटा अब साधु समाज में सम्मान का प्रतीक बन गई है. तिलक, माला और पंचकेशी वेश-भूषा साधु की पहचान है. साधुजी कहते हैं कि जटा, झूठ, तिलक और छाप साधु की गरिमा है. पंचकेशी रखना साधु की गरिमा है. साधुजी के पास बालों की देखभाल का अपना पारंपरिक विज्ञान भी है. वे कहते हैं अगर आम आदमी भी अपने बालों को मजबूत रखना चाहता है तो आंवला, रीठा और शिकाकाई को बराबर मात्रा में लेकर पानी में मिलाकर सिर धोए, बाल कभी नहीं झड़ेंगे.  उनकी दाढ़ी कभी 12 फीट लंबी हुआ करती थी लेकिन एक दुर्घटना में टूट गई.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

