Mahakal Temple News: अनहोनी के बाद एक्शन! महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी को नोटिस, लगाया ये आरोप
Mahakal Temple News: अनहोनी के बाद एक्शन! महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी को नोटिस, लगाया ये आरोप

Ujjain Mahakal Temple Notice: उज्जैन महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल का श्रृंगार गिरने का मामला सामने आया था. उसके बाद मंदिर प्रशासक ने सख्ती दिखाते हुए श्रृंगार करने वाले पुजारी को नोटिस भेजा है. दो दिन में जवाब तलब करने के लिए कहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 26, 2025, 01:09 PM IST
महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी को नोटिस
Ujjain Mahakal Temple: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का श्रृंगार गिरने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है. मंदिर के पुजारियों को नोटिस भेजा गया है. बताया जा रहा है कि पुजारी की लापरवाही को लेकर नोटिस जारी किया गया है. हालांकि पुजारियों ने उसे ठीक भी कर दिया था. 

दरअसल यह मामला 18 अगस्त का बताया जा रहा है. इस दिन भगवान महाकाल की राजसी सवारी निकाली जा रही थी. वहीं रामघाट पर शिप्रा नदी के जल से पूजन के बाद सवारी लौट रही थी. इस दौरान मंदिर में इसके आगमन की तैयारी चल रही थी. तभी बाबा महाकाल का श्रृंगार गिर पड़ा था. 

पुजारी को नोटिस भेजा गया
इसका वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने श्रंगार करने वाले पुजारी प्रदीप गुरु को नोटिस भेजा है. इसमें उन्हें दो दिन के अंदर जवाब तलब किया है. आपको बता दें कि पुजारी पर तय मात्रा से ज्यादा भांग का उपयोग करने का आरोप है. बताया जाता है, कि मंदिर में हर रोज भस्म आरती, संध्या आरती और शयन आरती के दौरान भगवान महाकाल का भांग से श्रृंगार किया जाता है. इसमें लगभग 3 किलो भांग भगवान को अर्पित की जाती है.

नमी की वजह से गिरा श्रृंगार?
इसको लेकर पुजारी ने बताया कि भांग का श्रृंगार तय मात्रा में किया गया था. नमी की वजह से भांग टिक नहीं पाया, इसलिए वह अचानक से गिर गया. उन्होंने बताया कि कभी की गर्भ गृह का टेम्प्रेचर और बाहर के मौसम पर भी निर्भर करता है. इसके कारण भगवान का श्रृंगार टिक नहीं पाताया है. मंदिर समिति ने भांग की मात्रा तो तय कर रखी है, लेकिन उसकी निगरानी के लिए कुछ नहीं किया है. 

