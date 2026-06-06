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Gangster Kala Bundela Arrested: उज्जैन पुलिस को ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है. शहर का कुख्यात गैंगस्टर और ड्रग्स तस्कर काला उर्फ जयेन्द्र बुंदेला आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गुजरात के द्वारका शहर से गिरफ्तार किया है.
पुलिस के मुताबिक अप्रैल 2026 में चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में 28 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ धर्मेंद्र उर्फ धम्मू बुंदेला को गिरफ्तार किया गया था. जांच के दौरान सामने आया कि जब्त की गई ड्रग्स का संबंध जयेन्द्र उर्फ काला बुंदेला और उसके भाई यशवेन्द्र उर्फ छिंग्गा बुंदेला से है. इसके बाद से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे. पुलिस ने साइबर सेल और विभिन्न थाना क्षेत्रों की संयुक्त टीम बनाकर राजस्थान और गुजरात सहित कई स्थानों पर लगातार तलाश की. तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र की मदद से आखिरकार काला बुंदेला को गुजरात के द्वारका से पकड़ लिया गया. पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से चार दिन का रिमांड मिला है.
गुजरात से पुलिस ने किया गिरफ्तार
रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी ने कई अहम खुलासे किए हैं. उसने बताया कि एमडी ड्रग्स राजस्थान के डग निवासी कथित तस्कर अमजद लाला से खरीदी गई थी. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और अमजद लाला समेत अन्य संदिग्धों की तलाश के लिए टीमें रवाना की गई हैं. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि काला बुंदेला एक अन्य गंभीर मामले में भी वांछित है। नीलगंगा थाना क्षेत्र के एक प्रकरण में उसका नाम सामने आया है, जिसमें अवैध हथियार उपलब्ध कराने की बात भी सामने आई है.
काला बुंदेला के खिलाफ एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार काला बुंदेला के खिलाफ मारपीट, अवैध शराब तस्करी, अवैध हथियार रखने, धमकी, बलवा और अन्य गंभीर अपराधों सहित एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं. वहीं उसके परिवार और बुंदेला गैंग के अन्य सदस्यों पर भी संगठित अपराध, मादक पदार्थ तस्करी और अवैध हथियारों से जुड़े कई प्रकरण दर्ज हैं. उज्जैन पुलिस का कहना है कि शहर में ड्रग्स तस्करी और संगठित अपराधों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए विशेष टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं.
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