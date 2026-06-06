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उज्जैन पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात गैंगस्टर काला बुंदेला, गुजरात के द्वारका से गिरफ्तार, अप्रैल से फरार था आरोपी

Gangster Kala Bundela Arrested:उज्जैन पुलिस को ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात गैंगस्टर और ड्रग्स तस्कर काला उर्फ जयेन्द्र बुंदेला को गुजराज के द्वारका से गिरफ्तार किया है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jun 06, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:03 AM IST
उज्जैन पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात गैंगस्टर काला बुंदेला, गुजरात के द्वारका से गिरफ्तार, अप्रैल से फरार था आरोपी

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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