जब बाबा महाकाल के दरबार पहुंचीं नुसरत भरूचा, प्रसाद के रूप में मिली ये चीज; भस्म आरती में हुईं शामिल

Nushrratt Bharuccha Baba Mahakal: बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने मंगलवार कोभगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए और दिव्य भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. मंदिर के पुजारियों ने नुसरत भरूचा को प्रसाद स्वरुप महाकाल अंकित दुपट्टा भेंट किया, जिसे पाकर वह गदगद नजर आईं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:42 AM IST
Nushrratt Bharuccha Baba Mahakal: बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने मंगलवार को पुत्रदा एकादशी के पावन अवसर पर उज्जैन स्थित विश्वप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए. नुसरत ने अलसुबह होने वाली दिव्य भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. यह अभिनेत्री की बाबा महाकाल के दरबार में दूसरी यात्रा थी. आरती के दौरान वह नंदी हॉल में बैठकर शिव भक्ति में पूरी तरह लीन नजर आईं. दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर प्रबंधन की सराहना की.

प्रसाद स्वरुप महाकाल अंकित दुपट्टा

मंदिर के पुजारियों ने नुसरत भरूचा को प्रसाद स्वरुप महाकाल अंकित दुपट्टा भेंट किया, जिसे पाकर वह गदगद नजर आईं. दर्शन के बाद नुसरत ने मंदिर की व्यवस्थाओं की तारीफ की. उन्होंने कहा कि इतनी भारी भीड़ होने के बावजूद सब कुछ बहुत सुगम और व्यवस्थित था. खास तौर पर उन्होंने जल पात्र व्यवस्था की प्रशंसा की. इस व्यवस्था में पाइप के जरिए सीधे ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाया जाता है, जिससे भक्तों को लाइन में लगे बिना जल अर्पित करने की सुविधा मिलती है. नुसरत ने बताया कि बाबा महाकाल के दर्शन से उन्हें शांति और ऊर्जा मिलती है.

भस्म आरती का क्या है महत्व?

भस्म आरती महाकाल मंदिर की सबसे विशेष आरती है, जो ब्रह्म मुहूर्त में होती है जिसमें भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है. महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती लोकप्रिय है और इसमें शामिल होने के लिए दुनियाभर से श्रद्धालु उज्जैन आते हैं. भस्म आरती का काफी पौराणिक महत्व है. आरती में श्मशान से लाई गई चिता की भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है.

चिता भस्म के अलावा इसमें गोहरी, पीपल, पलाश, शमी और बेल की लकड़ियों के राख को भी मिलाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भस्म आरती के दौरान महिलाएं सिर पर घूंघट या ओढ़नी डाल लेती हैं. मान्यता है कि उस वक्त महाकालेश्वर निराकार स्वरूप में होते हैं, इसलिए महिलाओं को आरती में शामिल न होने और न ही देखने की अनुमति होती है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

Nushrratt BharucchaMahakal Mandirujjain news

