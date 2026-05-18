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भस्म आरती के लिए कैसे करें बुकिंग? गूगल पर सर्च किया बस इतना, और हो गई धोखाधड़ी; जानें कैसे बचें

Mahakal Bhasma Aarti Booking: पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि भस्म आरती या महाकाल दर्शन की बुकिंग केवल अधिकृत और आधिकारिक माध्यमों से ही कराएं. गूगल या सोशल मीडिया पर मिले अनजान मोबाइल नंबरों पर भरोसा कर पैसे ट्रांसफर न करें.

Written By  Animesh Singh|Last Updated: May 18, 2026, 01:23 PM IST
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भस्म आरती के लिए कैसे करें बुकिंग? गूगल पर सर्च किया बस इतना, और हो गई धोखाधड़ी; जानें कैसे बचें

Mahakal Bhasma Aarti Booking: उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और ऑनलाइन ठगी करने वाले सक्रिय हैं, जो हर बार नए तरीके से भक्तों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में फर्जी होटल बुकिंग के नाम पर भक्तों को लूटने का मामला सामने आया था, तो अब महाकाल भस्म आरती की बुकिंग के नाम पर कुछ महिलाओं के साथ ठगी हुई है. मामला महाकाल थाना क्षेत्र का है, जहां गुजरात के वडोदरा से दर्शन करने आई दो महिलाओं से भस्म आरती बुकिंग और नंदी हाल में बैठाने के नाम पर 42 हजार रुपये की धोखाधड़ी कर ली गई.

पीड़ित महिलाओं ने जब महाकाल मंदिर पहुंचकर जानकारी ली, तब उन्हें पता चला कि उनकी कोई बुकिंग नहीं हुई है. इसके बाद दोनों महिलाओं ने थाना महाकाल पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अगर आप भी महाकाल दर्शन के लिए जा रहे हैं तो सावधान रहें और हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं, जिनको फॉलो कर आप किसी फ्रॉड से बच सकते हैं.

भस्म आरती बुकिंग के लिए किया था गूगल सर्च

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पुलिस के अनुसार, वडोदरा की रहने वाली वीणा धनेरिया अपनी मित्र अल्पना पटेल के साथ महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती दर्शन के लिए उज्जैन आई थीं. भस्म आरती बुकिंग के लिए उन्होंने गूगल पर सर्च किया, जहां उन्हें दीपक मिश्रा नाम के व्यक्ति का मोबाइल नंबर मिला.

महिलाओं ने आरोपी से संपर्क किया तो उसने खुद को भस्म आरती बुकिंग कराने वाला बताया. आरोपी ने पहले 11 हजार 500 रुपये और आधार कार्ड की कॉपी मांगी. इसके बाद उसने 'प्रोटोकॉल', 'सेव मनी' और नंदी हाल में बैठाने का हवाला देकर अलग-अलग किश्तों में और पैसे ट्रांसफर करवाए. आरोपी ने महिलाओं से कुल 42 हजार रुपये ऑनलाइन अपने खाते में डलवा लिए, बाद में उसने यह कहकर मामला टाल दिया कि बुकिंग नहीं हो पाई है और पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे.

मंदिर पहुंचने पर हुआ ठगी का खुलासा

जब महिलाएं महाकाल मंदिर पहुंचीं और प्रशासन से बुकिंग की जानकारी ली, तब उन्हें पता चला कि उनके नाम से कोई आरक्षण दर्ज नहीं है. इसके बाद महिलाओं को एहसास हुआ कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है. पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर थाना महाकाल पुलिस ने अपराध क्रमांक 173/2026 के तहत धारा 318(4) बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर लिया है.

ये भी पढ़ें- महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर पुलिस का बड़ा प्लान, SP प्रदीप शर्मा ने संभाली सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की कमान

थाना प्रभारी बोले- जल्द होगी गिरफ्तारी

थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालु उज्जैन आते हैं और उनकी सुरक्षा व सुविधा को लेकर पुलिस लगातार सतर्क रहती है. उन्होंने कहा कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली है. प्रारंभिक जांच में आरोपी का नाम दीपक मिश्रा सामने आया है. पुलिस के पास आरोपी का मोबाइल नंबर, ट्रांजैक्शन डिटेल और अन्य तकनीकी जानकारी मौजूद है. मामले की जांच जारी है और जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा.

पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले

पुलिस के अनुसार महाकाल दर्शन और भस्म आरती के नाम पर ठगी के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. इससे पहले आशुतोष शर्मा नाम के व्यक्ति के खिलाफ भी श्रद्धालुओं से पैसे लेकर दर्शन कराने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था.

श्रद्धालुओं से पुलिस की अपील

पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि भस्म आरती या महाकाल दर्शन की बुकिंग केवल अधिकृत और आधिकारिक माध्यमों से ही कराएं. गूगल या सोशल मीडिया पर मिले अनजान मोबाइल नंबरों पर भरोसा कर पैसे ट्रांसफर न करें. अगर आप की महाकाल दर्शन के लिए जाने का प्लान बना रहे हैं तो मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुकिंग करें.

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