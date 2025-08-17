उज्जैन सिंहस्थ को लेकर किसानों का भड़का गुस्सा, श्मशान घाट पर प्रदर्शन, जानिए वजह

Simhastha In Ujjain: मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ के लिए स्थायी कुंभ नगरी के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है. रविवार को किसान रामघाट पर जल सत्याग्रह करने वाले थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते उन्हें घाटों पर जाने से रोक दिया गया. इसके बाद किसान दो गुटों में बंट गए और विरोध प्रदर्शन किया. एक गुट ने चक्रतीर्थ श्मशान घाट पर पानी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि दूसरे गुट ने अनाज मंडी के सामने आगर रोड पर जाम लगा दिया. शनिवार रात पुलिस ने कई किसानों को उनके घरों से उठा लिया, जिससे किसान और भी नाराज हो गए. किसानों की मांग है कि वे स्थायी रूप से जमीन नहीं देंगे और पुरानी योजना के तहत ही जमीन का अधिग्रहण किया जाए.

उज्जैन सिंहस्थ को लेकर किसानों का भड़का गुस्सा

दरअसल, उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व की तैयारियां तेज़ हो गई हैं. इस बीच, किसानों ने स्थायी कुंभ नगरी के लिए ज़मीन अधिग्रहण का विरोध किया है. वे नई योजना के तहत स्थायी अधिग्रहण के ख़िलाफ़ हैं, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी पर ख़तरा मंडरा रहा है. रविवार को किसानों ने जल सत्याग्रह का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने घाटों पर बैरिकेडिंग कर दी. इसके बाद किसानों ने चक्रतीर्थ श्मशान घाट पर पानी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. वहीं, अनाज मंडी के सामने चक्का जाम कर दिया गया.

किसानों ने रखी ये मांग

पुलिस की कार्रवाई के बाद किसान दो गुटों में बंट गए. एक गुट बड़नगर पुल पार कर शिप्रा नदी स्थित चक्रतीर्थ श्मशान घाट पहुंच गया और जल सत्याग्रह किया. इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुईं. किसानों का कहना है कि वे कुंभ मेले के लिए अस्थायी तौर पर ज़मीन देने को तैयार हैं, लेकिन स्थायी अधिग्रहण उन्हें मंज़ूर नहीं है. उनका तर्क है कि ज़्यादातर किसानों के पास सीमित ज़मीन है, और अधिग्रहण के बाद उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी. उनका मानना है कि नई भूमि अधिग्रहण योजना किसान विरोधी है और उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकती है. प्रदर्शन में शामिल सभी किसान उन्हीं गांवों से हैं जो प्रस्तावित सिंहस्थ क्षेत्र में आते हैं. (सोर्स-दैनिक भास्कर)

