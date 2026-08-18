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उज्जैन में टूटा आस्था का रिकॉर्ड! नागचंद्रेश्वर के दरबार में पहुंचे 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु

नाग पंचमी और सावन महीने के तीसरे सोमवार के मौके पर उज्जैन में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी. भगवान नागचंद्रेश्वर के 24 घंटे तक चले दर्शन में 12 लाख से ज्यादा भक्त शामिल हुए. यह संख्या पिछले साल दर्ज किए गए 8 लाख भक्तों की संख्या से कहीं ज्यादा है.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 18, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:17 AM IST
उज्जैन में टूटा आस्था का रिकॉर्ड! नागचंद्रेश्वर के दरबार में पहुंचे 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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