उज्जैन में टूटा आस्था का रिकॉर्ड! नागचंद्रेश्वर के दरबार में पहुंचे 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु

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उज्जैन की पवित्र नगरी में नाग पंचमी और सावन महीने के तीसरे सोमवार के दुर्लभ संयोग के कारण आस्था का एक ऐतिहासिक और भारी सैलाब देखने को मिला. भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर में आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों की लगातार भीड़ 24 घंटे तक कतार में लगी रही. यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के मौके पर ही खुलता है. इस दौरान, रिकॉर्ड तोड़ते हुए 12 लाख भक्तों ने मंदिर के दर्शन किए. यह संख्या एक नया रिकॉर्ड है, जो पिछले साल आए लगभग 8 लाख भक्तों की संख्या से कहीं ज्यादा है.
नागचंद्रेश्वर के दरबार में पहुंचे 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु
इस 24 घंटे के कार्यक्रम के दौरान 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन किए, जबकि 4.8 लाख लोगों ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए. इसके अलावा लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने काल भैरव मंदिर के दर्शन किए और लाखों लोगों ने बाबा महाकाल की सवारी में हिस्सा लिया. बता दें कि पिछले साल नागचंद्रेश्वर मंदिर में लगभग 8 लाख श्रद्धालु आए थे, जबकि इस बार यह संख्या बढ़कर 12 लाख से ज्यादा हो गई. श्रद्धालुओं की संख्या में यह बढ़ोतरी देश भर में उज्जैन के प्रति बढ़ती आस्था और धार्मिक पर्यटन के बढ़ने का एक अहम संकेत है. उज्जैन में लोगों की भारी भीड़ ने आने वाले सिंहस्थ 2028 की एक झलक भी दिखाई. महाकाल की नगरी में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का एक साथ आना शहर के लिए आस्था और गर्व का एक ऐतिहासिक पल था.
बाबा की सवारी में भक्ति का अनूठा संगम
इस बीच, उज्जैन में नाग पंचमी के जश्न और बाबा महाकाल की सवारी के दौरान देशभक्ति और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला. जब सवारी रामघाट पहुंची, तो श्रद्धालुओं ने तिरंगा लहराकर हर घर तिरंगा अभियान का संदेश दिया. महाकाल की भक्ति के बीच तिरंगे का यह नजारा वाकई खास था. साथ ही नगर निगम के कर्मचारी श्रद्धालुओं की सुविधा और शहर की साफ-सफाई बनाए रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहे. 350 से ज्याद सफाई कर्मचारी तीन शिफ्ट में सवारी के रास्ते और अहम जगहों पर सफाई का काम संभालते रहे. श्रद्धालुओं को जरूरी जानकारी और मार्गदर्शन देने के लिए आठ जगहों पर सहायक कंट्रोल रूम भी बनाए गए थे.
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