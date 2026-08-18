उज्जैन में टूटा आस्था का रिकॉर्ड! नागचंद्रेश्वर के दरबार में पहुंचे 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु

नागचंद्रेश्वर के दरबार में पहुंचे 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु

इस 24 घंटे के कार्यक्रम के दौरान 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन किए, जबकि 4.8 लाख लोगों ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए. इसके अलावा लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने काल भैरव मंदिर के दर्शन किए और लाखों लोगों ने बाबा महाकाल की सवारी में हिस्सा लिया. बता दें कि पिछले साल नागचंद्रेश्वर मंदिर में लगभग 8 लाख श्रद्धालु आए थे, जबकि इस बार यह संख्या बढ़कर 12 लाख से ज्यादा हो गई. श्रद्धालुओं की संख्या में यह बढ़ोतरी देश भर में उज्जैन के प्रति बढ़ती आस्था और धार्मिक पर्यटन के बढ़ने का एक अहम संकेत है. उज्जैन में लोगों की भारी भीड़ ने आने वाले सिंहस्थ 2028 की एक झलक भी दिखाई. महाकाल की नगरी में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का एक साथ आना शहर के लिए आस्था और गर्व का एक ऐतिहासिक पल था.