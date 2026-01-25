‘यह सम्मान हमारी तपस्या का फल है…’ आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नारायण व्यास को मिलेगा पद्म श्री, जानिए कौन-कौन से किए अहम काम

Padma Shri Award 2026: गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले पद्म अवार्डों की घोषणा की गई है. इस बार 131 विशिष्ट लोगों को नामों का ऐलान किया गया है, जिन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड दिए जाएंगे. वहीं मध्य प्रदेश के चार लोगों को पदम श्री अवार्ड दिया जाएगा. इनमें से एक उज्जैन जिले के रहने वाले आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नारायण व्यास भी शामिल हैं. नामों की घोषणा के बाद उज्जैन में खुशी का माहौल देखने को मिला है.

बता दें कि डॉ. नारायण व्यास ने वर्षों तक पुरातत्व, इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है. उज्जैन सहित मालवा अंचल की प्राचीन विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है. उनके शोध और कार्यों से कई ऐतिहासिक स्थलों की पहचान को नई दिशा मिली है. साथ ही सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है.

'तपस्या का परिणाम'

पद्म श्री सम्मान की घोषणा के बाद उज्जैन में हर्ष का माहौल है. शहर के इतिहासकारों, बुद्धिजीवियों और नागरिकों ने डॉ. व्यास को बधाई देते हुए इसे उज्जैन के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है. वहीं आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नारायण व्यास ने ZEE NEWS की टीम से बातचीत में कहा कि आज जो यह पद्म अवार्ड दिया जा रहा है, वह हमारी तपस्या का परिणाम है. यह तपस्या का फल सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि मेरे पूरे परिवार का है. मेरी धर्मपत्नी ने जो सहयोग दिया, वह सबसे बड़ी बात है. मैं इसके लिए मोदी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं.

Add Zee News as a Preferred Source

संघर्ष से मिली प्रेरणा

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने यह बहुत बड़ा और अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि देश में ऐसे कई लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करते रहते हैं और कभी किसी सम्मान की अपेक्षा नहीं रखते. ऐसे अज्ञात लोगों को सम्मान मिलना चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और नीचे बैठे लोगों की मेहनत को पहचानते हैं. डॉ. व्यास ने कहा कि जीवन में संघर्ष हर स्तर पर रहा है. पढ़ाई और आगे बढ़ने के दौरान आर्थिक परेशानियां भी आईं. परिवार ने मेहनत की, छोटी-छोटी दुकानों और कामों से पढ़ाई का खर्च निकाला. इसी संघर्ष ने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.

ये भी पढ़ेंः कौन हैं बस्तर की ‘बड़ी दीदी’? जिन्होंने नक्सलियों के हार्डकोर इलाकों में पेश की समाजसेवा की मिसाल, अब मिलेगा पद्मश्री सम्मान

ये भी पढ़ेंः एक भाषा का बढ़ाया मान...अब मिलेगा पद्म श्री सम्मान, जानिए कौन हैं लेखक कैलाश चंद्र पंत?

सबसे बड़ी उपलब्धि

आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नारायण व्यास का कहना है कि जीवन में तीन बड़े कार्य ऐसे रहे हैं, जिन्हें वह अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं. अपने गुरुदेव से मिली प्रेरणा, विश्व धरोहर से जुड़े कार्य और सांची क्षेत्र में किया गया योगदान उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो भी सम्मान या संसाधन उन्हें मिले, उन्होंने उसे समाज और धरोहर संरक्षण के लिए ही उपयोग किया. बच्चों के बीच जाकर शिक्षा और संस्कार की बात करना, स्कूलों में जागरूकता फैलाना उनका उद्देश्य रहा है. उनका मानना है कि धन और ज्ञान का सही उपयोग समाज के लिए होना चाहिए.

रिपोर्टः अनिमेष सिंह, उज्जैन

ये भी पढ़ेंः Padma Shri Award 2026: 26 जनवरी से पहले बड़ा ऐलान, एमपी के मोहन नागर को मिलेगा पद्म श्री अवार्ड, देखें लिस्ट

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट