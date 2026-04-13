Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3177391
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

पंचकोशी यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं के लिए 118 किमी मार्ग पर खास इंतजाम, उज्जैन पुलिस अलर्ट

Ujjain Panchkosi Yatra: उज्जैन में हर साल निकलने वाली पंचकोशी यात्रा अब नलवा और अम्बोदिया तक पहुंच गई है. इसको लेकर उज्जैन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है. वहीं पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं.

Edited By:  Manish kushawah|Reported By: Animesh Singh|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ujjain Panchkosi Yatra
Ujjain Panchkosi Yatra

Ujjain News:  धार्मिक नगरी उज्जैन में हर साल आयोजित होने वाली पंचकोशी यात्रा को लेकर इस बार भी पुलिस और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं. करीब 118 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से पैदल आने वाले श्रद्धालुओं की रहती है. बता दें कि इस बार पंचकोशी यात्रा का विधिवत शुभारंभ 12 अप्रैल से होना था, लेकिन परंपरा के अनुसार कई श्रद्धालु दो दिन पहले ही गठरी सिर पर रखकर तपती गर्मी में पैदल यात्रा पर निकल पड़े.

एसपी प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते बताया कि यात्रा को ध्यान में रखते हुए 10 अप्रैल से ही पूरे रूट पर व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं. यह व्यवस्थाएं यात्रा की समाप्ति के बाद भी 18 अप्रैल तक जारी रहेंगी, क्योंकि कई श्रद्धालु वर्षों से इस यात्रा में शामिल होते हैं और उनकी गति को देखते हुए वे निर्धारित तिथि के बाद भी यात्रा पूर्ण करते हैं.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम 
पुलिस द्वारा पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जगह-जगह डायवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं, ताकि शहर का ट्रैफिक सुचारू बना रहे. इसके साथ ही प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जिग-जैग बैरिकेडिंग कर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था की गई है. आमजन को असुविधा से बचाने के लिए डायवर्जन प्लान भी जारी किया गया है, जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी की लोगों से अपील
एसपी ने शहरवासियों से अपील की है कि पंचकोशी यात्रा आस्था का बड़ा पर्व है, जिसमें श्रद्धालु पूरे शहर की पैदल परिक्रमा करते हैं. ऐसे में नागरिक उनका सहयोग करें, उनका स्वागत करें और जब भी श्रद्धालु सड़क पार करें, तो वाहन चालक उन्हें प्राथमिकता देते हुए सुरक्षित मार्ग प्रदान करें.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Latest Ujjain Newsujjain panchkoshi yatra

Trending news

multai municipal council president dispute
मुलताई नगर पालिका विवाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नीतू परमार को नहीं मिला प्रभार
Latest Ujjain News
पंचकोशी यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं के लिए 118 किमी मार्ग पर खास इंतजाम
ujjain crime news
उज्जैन लूट-तेजाब कांड में बड़ा खुलासा, पुलिस जांच में आरोप निकले झूठे, क्या है मामला
rewa news hindi
शर्मनाक! पुलिसकर्मी ने डस्टबिन में किया पेशाब, कैदी की सुरक्षा में तैनात था जवान
Farmers protest
खंडवा मंडी में बवाल, गेहूं के दाम कम मिलने पर किसानों का फूटा गुस्सा
Morena news
रोते हुए पुलिस कॉन्सटेबल का वीडियो वायरल, मुरैना एसपी पर लगाए गंभीर आरोप
Bhind
7 साल का इश्क, पति को गोली, फिर फूट-फूटकर रोई; सोनम-प्रियंका से भी खतरनाक निकली रूबी
Indore News Hindi
इंदौर को 150 ई-बसों की सौगात, उज्जैन, जबलपुर, समेत इन 9 शहरों तक पहुंचना होगा आसान
bhopal news
मेरठ जा रही भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम का एक्सीडेंट, 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, पढ़ें एमपी की बड़ी खबरें