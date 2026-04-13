पंचकोशी यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं के लिए 118 किमी मार्ग पर खास इंतजाम, उज्जैन पुलिस अलर्ट

Ujjain News: धार्मिक नगरी उज्जैन में हर साल आयोजित होने वाली पंचकोशी यात्रा को लेकर इस बार भी पुलिस और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं. करीब 118 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से पैदल आने वाले श्रद्धालुओं की रहती है. बता दें कि इस बार पंचकोशी यात्रा का विधिवत शुभारंभ 12 अप्रैल से होना था, लेकिन परंपरा के अनुसार कई श्रद्धालु दो दिन पहले ही गठरी सिर पर रखकर तपती गर्मी में पैदल यात्रा पर निकल पड़े.

एसपी प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते बताया कि यात्रा को ध्यान में रखते हुए 10 अप्रैल से ही पूरे रूट पर व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं. यह व्यवस्थाएं यात्रा की समाप्ति के बाद भी 18 अप्रैल तक जारी रहेंगी, क्योंकि कई श्रद्धालु वर्षों से इस यात्रा में शामिल होते हैं और उनकी गति को देखते हुए वे निर्धारित तिथि के बाद भी यात्रा पूर्ण करते हैं.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

पुलिस द्वारा पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जगह-जगह डायवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं, ताकि शहर का ट्रैफिक सुचारू बना रहे. इसके साथ ही प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जिग-जैग बैरिकेडिंग कर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था की गई है. आमजन को असुविधा से बचाने के लिए डायवर्जन प्लान भी जारी किया गया है, जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.

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एसपी की लोगों से अपील

एसपी ने शहरवासियों से अपील की है कि पंचकोशी यात्रा आस्था का बड़ा पर्व है, जिसमें श्रद्धालु पूरे शहर की पैदल परिक्रमा करते हैं. ऐसे में नागरिक उनका सहयोग करें, उनका स्वागत करें और जब भी श्रद्धालु सड़क पार करें, तो वाहन चालक उन्हें प्राथमिकता देते हुए सुरक्षित मार्ग प्रदान करें.

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