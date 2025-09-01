करोड़ों के गहने, नोट गिनने की मशीन, बही-खाता और लैपटॉप के साथ उज्जैन में बैठे गणेश जी, बप्पा के इस रूप को देख हर कोई हैरान

Ujjain Ganesh Pandal Patni Bazar: उज्जैन के पटनी बाजार में बना एक गणेश पंडाल चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां व्यापारियों ने बप्पा को सेठ के रूप में बैठाया है, और उनके ऊपर करोड़ों के गहने पहनाए हैं. साथ ही नोट गिनने की मशीन, बही-खाता और लैपटॉप भी उनके सामने रखा है. बप्पा के इस स्वरूप को देखकर हर कोई हैरान है.
Trending Photos
Ujjain Saraf Youth Federation Ganesh: देशभर में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है. जगह-जगह गणपति बप्पा के अनगिनत रूप की प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं. वहीं, उज्जैन के पटनी बाजार स्थित एक पंडाल में गणेश जी का व्यापारी स्वरूप सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है. यहां गणपति भगवान के प्रतिमा पर करोड़ो रुपए के आभूषण चढ़ाए गए हैं. यही नहीं गणेश डाल को एक भव्य सोने-चांदी की दुकान के रूप में सजाया गया है.
दरअसल, उज्जैन के पटनी बाजार स्थित इस पंडाल को सराफ यूथ फेडरेशन के 100 से अधिक व्यापारियों ने मिलकर बनाया है. इस पंडाल के थीम का मुख्य मकसद भगवान गणेश को व्यापारियों की मुश्किलों से अवगत कराना है. इस गणेश पंडाल में गणपति बप्पा को एक सेठ की तरह बैठाया गया है. उनके सामने नोट गिनने की मशीन, बही-खाता, तौल कांटा, लैपटॉप और कैलकुलेटर रखा गया है.
जानिए कितने देर मिलते हैं दर्शन
इस पंडाल में बारे मीडिया से बातचीत के दौरान जानकारी देते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष प्रशांत सोनी ने बताया कि भगवान को यह स्वरूप इसलिए दिया गया है ताकि वे सोने के बढ़ते-घटते भाव और व्यापार की दिक्कतों को समझ सकें. पंडाल में स्थापित गणेश प्रतिमा को पहले ही दिन यानी गणेश चतुर्थी के दिन 1 करोड़ रुपए से अधिक के सोने के हार, कड़े, चेन और अन्य आभूषणों पहनाए गए. यह श्रृंगार रोज शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक आम लोगों के दर्शन के लिए उपलब्ध रहता है. वहीं, रात की शयन आरती के बाद, सुरक्षा के मद्देनज़र सभी आभूषणों को उतारकर सुरक्षित रख दिया जाता है.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
पंडाल में कीमती आभूषण रखे हुए हैं. ऐसे में पंडाल की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सोने-चांदी जैसे कीमती आभूषणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंडाल के आसपास 32 और अंदर 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इसके साथ ही दो सशस्त्र सुरक्षाकर्मी पूरे समय पहरा देते रहे हैं. इसके अलावा अभी दो पुलिसकर्मियों की भी मांग की गई है.
3 करोड़ से अधिक के आभूषणों से सजेगा पंडाल
सराफ यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष प्रशांत सोनी के मुताबिक, 3 से 5 सितंबर तक भगवान गणेश को 3 करोड़ रुपए से अधिक के सोने के आभूषणों से सजाया जाएगा, इससे पंडाल की रौनक और भी बढ़ जाएगी. इससे पहले पिछले साल भी इस फेडरेशन ने गणेश जी का श्रृंगार 11 लाख रुपए के नोटों से किया था, जो काफी चर्चा में रहा था.
ये भी पढ़ें- इंदौर में बप्पा का अनोखा दरबार, गणेश पंडाल में लगे राजा मर्डर समेत अलग-अलग हत्याकांडों के पोस्टर
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.