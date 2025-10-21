लड़ाई देखने की ऐसी दीवानगी! बिजली के पोल और पेड़ पर चढ़कर लोगों ने लिया दंगल के नजारे का लुत्फ

Ujjain News: मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दीपावली के दूसरे दिन होने वाले कार्यक्रम की तस्वीर सामने आ रही है. कहीं गधों का मेला तो कहीं हिंगोट युद्ध, अपनी परंपरा का निर्वाह करते लोगों का मंनोरंजन कर रहे हैं. उज्जैन से भी ऐसी कुछ तस्वीर सामने आई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यहां लड़ाई देखने पहुंचे लोगों को बिजली के पोल और पेड़ पर चढ़ते देखा गया मानो किसी को अपनी जान की कोई परवाह नहीं. लड़ाई पाड़ो (भैंसा) के बीच आयोजित की गई थी.

साल में एक बार दिखता नजारा

एमपी के कोने-कोने में दिवाली के अगले दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रम धूम धाम से मनाए जा रहे हैं. इसी बीच उज्जैन के आगर रोड स्थित पांच नम्बर नाके के पास भैंसो की रोमांचक लड़ाई का आयोजन किया गया था. इस नजारे को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और आयोजन का लुत्फ उठाया. भैंसो की इस लड़ाई में दो जोड़े भैंसो ने आधे घंटे तक लोगों का जमकर मनोरंजन किया.

जान जोखिम में डालकर लोगों ने देखा नजारा

इस दौरान लोगों ने भी साल में एक बार होने वाले इस आयोजन को देखने में कोई कसर नहीं छोड़ी. कोई बिजली की पोल तो कोई पेड़ पर चढ़कर भैंसों को लड़ते देख रहे थे. भैंसों की इस युद्ध में करीब 5 जोड़े भैंसे मैदान में दिखे जहां लोगों की भीड़ ने इस कार्यक्रम को और भी शानदार बना दिया. लोगों ने अपनी जान की परवाह किए भैसों के दंगल देखने में मस्कूफ थे.

पुलिस बल नदारद

भैंसों की इस लड़ाई के लिए भैंसों के मालिक साल भर तक तैयारी करते है और दीपावली पर्व के अवसर पर भैंसो को मैदान में उतारते है. आज हुई भैंसों के इस दंगल को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इक्ट्ठा हुई लेकिन घटनास्थल पर पुलिस बल नदारत दिखी. जिस तरीके से घटनास्थल पर भीड़ थी वहां कोई भी अनहोनी हो सकती थी. पुलिस बल के ना होने से सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. रिपोर्ट: अनिमेष सिंह, उज्जैन

