उज्जैन से दुनिया तक पहुंचेगा फ्लेवर, एमपी का पहला पेप्सिको प्लांट का सीएम ने किया उद्घाटन

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Ujjain News: उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित पेप्सिको इंडिया का अत्याधुनिक फ्लेवर कंसंट्रेट प्लांट मंगलवार को शुरू हो गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस प्लांट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया. करीब 1,266 करोड़ रुपये की लागत से 22 एकड़ क्षेत्र में बने इस संयंत्र को प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
यह देश का दूसरा, दुनिया का नौवां और मध्य प्रदेश का पहला पेप्सिको फ्लेवर कंसंट्रेट प्लांट है. यहां तैयार होने वाले फ्लेवर का उपयोग पेप्सिको के विभिन्न पेय पदार्थों में किया जाएगा. अधिकारियों के अनुसार, भविष्य में कंपनी के बड़ी संख्या में उत्पादों में उज्जैन में तैयार फ्लेवर का इस्तेमाल होगा, जिससे शहर की पहचान वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगी.
इन लोगों को प्राथमिकता
अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने बताया कि पेप्सिको दुनिया की अग्रणी कंपनियों में शामिल है और उज्जैन में इसकी स्थापना प्रदेश के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले. निर्माण कार्य से लेकर उत्पादन गतिविधियों तक स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी गई है.
800 से अधिक रोजगार
इस प्लांट के शुरू होने से 800 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. वहीं परिवहन, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग और अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है. अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे उद्योग पूरी क्षमता से संचालित होगा, क्षेत्र में हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे. यह परियोजना न केवल उज्जैन के औद्योगिक विकास को नई गति देगी, बल्कि धार्मिक नगरी के साथ-साथ शहर को एक मजबूत औद्योगिक और विनिर्माण केंद्र के रूप में भी नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी.
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