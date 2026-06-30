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उज्जैन से दुनिया तक पहुंचेगा फ्लेवर, एमपी का पहला पेप्सिको प्लांट का सीएम ने किया उद्घाटन

Ujjain Pepsico Plant News: उज्जैन में 1,266 करोड़ रुपये की लागत से बने पेप्सिको के फ्लेवर कंसंट्रेट प्लांट का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्चुअल लोकार्पण किया. इस परियोजना से 800 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे और उज्जैन को वैश्विक औद्योगिक पहचान मिलने की उम्मीद है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 30, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:21 PM IST
उज्जैन से दुनिया तक पहुंचेगा फ्लेवर, एमपी का पहला पेप्सिको प्लांट का सीएम ने किया उद्घाटन
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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