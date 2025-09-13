बिहार के गया की तरह MP में भी होता है पिंडदान, जानिए उज्जैन में कहां गुप्त है फाल्गु नदी!
बिहार के गया की तरह MP में भी होता है पिंडदान, जानिए उज्जैन में कहां गुप्त है फाल्गु नदी!

Pitru Tarpan Ujjain: आज हम आपको महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित ऐसे तीर्थस्थल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी तुलना बिहार के गया जी से की जाती है. मान्यता है कि भगावन कृष्ण ने अपने गुरु के पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए इस तीर्थ का निर्माण किया था.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:41 PM IST
उज्जैन: श्राद्ध का समय यानी पितृपक्ष चल रहा है. इस समय बिहार के गया में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों के तर्पण के लिए पहुंच रहे हैं. ऐसी मान्यता है कि यहां फाल्गु नदी के तट पर पिंडदान, तर्पण करने से पितरों को मोक्ष मिल जाती है. लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित एक ऐसे तीर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां भगवान कृष्ण ने फाल्गु नदी को प्रकट किया था. ऐसी मान्यता है कि यहां भी पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिल जाता है. 

पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही उज्जैन के प्रसिद्ध गयाकोठा तीर्थ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र स्थान का निर्माण स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने अपने गुरु महर्षि सांदीपनि के मृत पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए किया था. पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने यहां गुप्त रूप से फाल्गु नदी को प्रकट किया था, जिसके जल से ऋषि पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई.

भगवान विष्णु के 16 चरण

इस तीर्थ स्थल पर भगवान विष्णु के 16 चरण बने हुए हैं, जिन पर श्रद्धालु दूध, जल, तिल और फूल चढ़ाकर अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना करते हैं. यहां पिंडदान, तर्पण, और श्राद्ध जैसे कर्मकांड किए जाते हैं. मान्यता है कि गयाकोठा तीर्थ पर विधिपूर्वक किए गए अनुष्ठान से पितृऋण से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है.

गयाकोठा तीर्थ 84 महादेवों में से 28वें जटेश्वर महादेव का भी निवास स्थान है. यहां सप्त ऋषि और गयाधर की भी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. यही वजह है कि इस स्थान की तुलना बिहार के 'गयाजी' से की जाती है. यहां पितृमोक्ष का विशेष महत्व माना जाता है. इस पितृपक्ष में अब तक हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर धर्म, दान और कर्मकांड कर चुके हैं.

रिपोर्ट- अनिमेष सिंह, जी मीडिया, उज्जैन

pitru paksha 2025Gayakotha Tirth Ujjain

बिहार के गया की तरह MP में भी होता है पिंडदान, जानिए उज्जैन में कहां है फाल्गु नदी!
