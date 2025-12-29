किसने बनाया ये मुजस्समा? लोगों ने हाथों से फोल्ड कर दी 'स्पेस टेक्नोलॉजी' वाली सड़क, एमपी कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो

Ujjain Road News: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुए निर्माण कार्य ने एक बार फिर व्यवस्था की पोल खोल दी है. बड़नगर तहसील के एक गांव में हाल ही में मरम्मत की गई सड़क इतनी कमजोर निकली कि ग्रामीणों ने उसे हाथों से मोड़कर दिखा दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसके बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नींद खुली. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कागज जैसी सड़क पर अगर वाहन चले तो हादसे तय हैं.

यह मामला ग्राम पीपलू से ग्राम दोतरू को जोड़ने वाले प्रधानमंत्री मार्ग का बताया जा रहा है, जो करीब आठ साल पहले बना था. सड़क के जर्जर होने पर हाल ही में मरम्मत कराई गई, लेकिन काम की गुणवत्ता इतनी खराब रही कि नई सड़क भी टिक नहीं पाई. ग्रामीणों ने मौके पर सड़क को हाथ से उखाड़कर मोड़ा और सवाल उठाया कि अगर यही हाल है तो बरसात और भारी वाहनों में इसका क्या होगा. वीडियो सामने आते ही गांव के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है. वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि 'उज्जैन की शानदार सड़क देखिए, इसे बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है.'

उज्जैन की ये 'शानदार' सड़क देखिए,

इसे बनाने में 'स्पेस टेक्नोलॉजी' का इस्तेमाल हुआ है! pic.twitter.com/XHCuoI4WO9 Add Zee News as a Preferred Source — MP Congress (@INCMP) December 29, 2025

सख्त कार्रवाई की मांग

वहीं मामले की जानकारी मिलते ही सांसद अनिल फिरोजिया ने जिला विकास व समन्वय और निगरानी समिति, यानी दिशा की बैठक में इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया. उन्होंने साफ कहा कि इस तरह का घटिया निर्माण जनता के पैसों की बर्बादी है. बैठक के दौरान सांसद ने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से सड़क निर्माण की जांच कराने और दोषी ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो.



जांच समिति का गठन

जिला पंचायत सीईओ श्रेयांस कूमट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए एक समिति का गठन कर दिया है. इस समिति में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, एमपीआरडीसी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं. सीईओ ने निर्देश दिए हैं कि तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपी जाए. अब ग्रामीणों की नजर इस रिपोर्ट पर टिकी है, ताकि सच सामने आए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सके.

रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट