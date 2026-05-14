सरकारी खर्च की बचत, विभागों के बीच बेहतर तालमेल... PM मोदी की अपील का असर; उज्जैन में अधिकारियों ने छोड़ दी अपनी गाड़ी

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच संभाग आयुक्त एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह अपनी अलग कार्यशैली और मैदान पर सक्रियता को लेकर लगातार चर्चा में हैं. रोज सुबह 6 बजे खुद मौके पर पहुंचकर कार्यों की निगरानी करने वाले आशीष सिंह ने अब सरकारी खर्च बचाने और विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए आशीष सिंह ने निर्णय लिया कि सिंहस्थ कार्यों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान अब अलग-अलग विभागों के अधिकारी अपनी-अपनी गाड़ियों से नहीं जाएंगे. सभी अधिकारी एक ही पूल वाहन से निरीक्षण करेंगे.

अधिकारियों ने छोड़ दी अपनी गाड़ी

प्रशासनिक हलकों में इस पहल की काफी सराहना हो रही है. अधिकारियों का कहना है कि आशीष सिंह केवल दफ्तर से निर्देश देने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि खुद मैदान में उतरकर हर छोटी-बड़ी व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं. यही वजह है कि सिंहस्थ के कार्यों में तेजी के साथ स्पष्ट प्लानिंग भी दिखाई दे रही है. अब सिंहस्थ कार्यों के निरीक्षण में लगे अधिकारियों ने अपनी गाड़ी छोड़ दी है और ट्रैवलर से मौके पर पहुंच रहे हैं, जिससे कई गाड़ियों में होने वाले खर्च की जगह अब सिर्फ एक गाड़ी का ईंधन जल रहा है.

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सुबह 6 बजे से घाटों का लगातार निरीक्षण

पिछले पांच दिनों में आशीष सिंह की टीम ने सुबह 6 बजे से शिप्रा नदी किनारे बन रहे घाटों का लगातार निरीक्षण किया. करीब 37 किलोमीटर क्षेत्र में घूमकर यह तय किया गया कि श्रद्धालुओं के लिए कहां प्रवेश और निकास मार्ग बनाए जाएंगे और किन स्थानों पर पहुंच मार्ग तैयार होंगे.

आशीष सिंह का कहना है कि सिंहस्थ जैसे विशाल आयोजन की तैयारियां केवल कार्यालय में बैठकर नहीं हो सकतीं. जमीन की स्थिति, श्रद्धालुओं की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को समझने के लिए मौके पर पहुंचना जरूरी है. यही कारण है कि वे लगातार टीम के साथ मैदान में मौजूद रहकर काम को अंतिम रूप दे रहे हैं. सिंहस्थ तैयारियों के बीच आशीष सिंह की यह कार्यशैली अब प्रशासनिक स्तर पर 'मैदान पर उतरकर काम करने वाले अधिकारी' की पहचान बना रही है.