उज्जैन में हवाई यात्रा शुरू! पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा से पहुंचे मंत्री, पर्यटन को मिलेगी नई ऊंचाई

Ujjain Tourism Update: मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से “पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा” का शुभारंभ किया. इसके तहत शुक्रवार को धार्मिक नगरी उज्जैन में चार हेलीकॉप्टर पहुंचे. इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर और संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी को बोर्डिंग पास देकर भोपाल से रवाना किया गया था. दोनों मंत्री अन्य अतिथियों के साथ उज्जैन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया.

चारों हेलीकॉप्टरों में मंत्री, भोपाल महापौर और अन्य विशिष्ट अतिथि उज्जैन पहुंचे. आगमन पर प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने सभी का पारंपरिक स्वागत किया. पुलिस लाइन परिसर में ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच अतिथियों का स्वागत करते हुए शहरवासियों ने उत्साह से इस पहल का स्वागत किया. यह अवसर उज्जैन के लिए गौरव का क्षण रहा, क्योंकि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में यह शहर अब हवाई संपर्क से और सशक्त हो गया है.

श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा

यह सेवा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा लोक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर शुरू की गई है. इसका उद्देश्य राज्य के धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के बीच तेज और आसान हवाई संपर्क स्थापित करना है. उज्जैन, ओंकारेश्वर, पचमढ़ी, बांधवगढ़ और कान्हा जैसे प्रमुख स्थलों को जोड़ने वाली यह योजना प्रदेश के स्पिरिचुअल, एडवेंचर और हेरिटेज टूरिज्म को नई उड़ान देगी. आने वाले समय में यह पहल श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी और मध्यप्रदेश के पर्यटन को नई पहचान दिलाएगी. (रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)

