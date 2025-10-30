उज्जैन में दौड़ेगी पॉड टैक्सी! देश का तीसरा शहर बनेगा, जल्द मिलेंगे बाबा के दर्शन

Ujjain Pod Taxi: धर्मनगरी उज्जैन अब तकनीक की नई उड़ान भरने वाला है, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को जल्द ही पॉड टैक्सी की सुविधा मिलने वाली है. यह उपलब्धि हासिल करने वाला उज्जैन देश का तीसरा शहर होगा. जिला प्रशासन ने शहर में पॉड टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है, सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए इस अत्याधुनिक परिवहन परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है. माना जा रहा है कि सिंहस्थ से पहले उज्जैन में पॉड टैक्सी चलाने की तैयारी है. जिससे उज्जैन के प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दर्शन और भी सुलभ हो जाएंगे.

उज्जैन में होगा काम

उज्जैन जिला प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक इस परियोजना के तहत महाकाल मंदिर, कालभैरव, मंगलनाथ और अन्य तीर्थ और आश्रम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को एक डेडिकेटेड ट्रैक से जोड़ा जाएगा. इससे श्रद्धालु और पर्यटक कुछ ही मिनटों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकेंगे. उज्जैन के कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया, निश्चित रूप से यह उज्जैन के लिए बहुत बड़ी सौगात है, पॉड टैक्सी की डीपीआर तैयार की जा रही है और शुरुआती काम मेट्रो कंपनी के माध्यम से शुरू हो चुका है. शहर के प्रमुख मंदिरों को इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, ताकि ट्रैफिक का दवाब भी कम होगा और लोगों को आसानी से बाबा महाकाल समेत सभी मंदिर के दर्शन भी मिलेंगे.पॉड टैक्सी सेवा में 8 से 10 सीटर कैब्स होंगे, जो पूरी तरह से खुद ही मेट्रों की तरह चलेंगी. हालांकि यह आकार में छोटी होती हैं और कम जगह घेरने वाली भी रहती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः MP को मिलेगी बड़ी सौगात, भोपाल-उज्जैन समेत इन शहरों में शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा

उज्जैन देश का तीसरा शहर

देश में अभी तक यह तकनीक केवल दो शहरों मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और जेवर एयरपोर्ट पर शुरू की जा रही है, जबकि अब उज्जैन देश का तीसरा ऐसा शहर होगा, जहां पॉड टैक्सी की सुविधा शुरू होगी. उज्जैन कलेक्टर ने कहा कि जैसे ही डीपीआर और रूट फाइनल होते हैं, इस परियोजना पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी. फिलहाल इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं को महाकाल दर्शन से लेकर कालभैरव, मंगलनाथ या अन्य तीर्थ आश्रम तक जाने में न ट्रैफिक की दिक्कत होगी और समय की बचत भी होगी, जबकि सिंहस्थ के पहले उज्जैन में यह सुविधा शुरू होने से यहां आने वाले यात्रियों और भक्तों को भी आसानी होगी.

बता दें कि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ आयोजन को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है, उसी के तहत पॉड टैक्सी चलाना भी यहां एक बड़ी सुविधा है. बताया जा रहा है कि इस परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है.

उज्जैन से अनिमेष सिंह की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः महाकाल नगरी में भी दौड़ेगी मेट्रो! 5 किमी अंडर ग्राउंड प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!