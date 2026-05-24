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अपराधियों की खैर नहीं! उज्जैन पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बिछाया जाल, जानिए पूरा प्लान

Ujjain Police News: उज्जैन में नो टू ड्रग्स अभियान के तहत आयोजित रेंज स्तरीय कार्यशाला में पुलिस ने NDPS मामलों की जांच को और मजबूत बनाने की रणनीति तैयार की. एडिशनल एसपी आलोक शर्मा ने कहा कि ऐसी विवेचना की जाएगी जिससे अपराधियों को कोर्ट से राहत न मिल सके.

Written By  Animesh Singh|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 24, 2026, 06:37 PM IST
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Ujjain Police News
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Ujjain Crime News: उज्जैन में नशे के कारोबार और साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित रेंज स्तरीय कार्यशाला में अधिकारियों ने साफ संदेश दिया कि ड्रग्स तस्करों और अपराधियों को किसी भी हालत में बचने नहीं दिया जाएगा.

एडिशनल एसपी आलोक शर्मा ने बताया कि नो टू ड्रग्स अभियान के तहत आयोजित इस संगोष्ठी में NDPS मामलों की जांच को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने पर विशेष फोकस किया गया. कार्यशाला में इस बात पर चर्चा हुई कि जांच के दौरान किन कानूनी और तकनीकी बिंदुओं का ध्यान रखा जाए, ताकि अपराधियों को कोर्ट से राहत न मिल सके.

कार्यक्रम में डीआईजी के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों और अभियोजन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया. जिला अभियोजन अधिकारी नीतीश कृष्णन ने भी NDPS मामलों की कानूनी बारीकियों की जानकारी अधिकारियों को दी.

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विशेष प्रशिक्षण दिया
बैठक में सिर्फ ड्रग्स मामलों तक ही चर्चा सीमित नहीं रही, बल्कि साइबर क्राइम और महिला संबंधी अपराधों पर भी अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया. साइबर ठगी के मामलों में फ्रीज किए गए पैसों को पीड़ितों तक वापस पहुंचाने की प्रक्रिया और कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

क्या बोली पुलिस?
एडिशनल एसपी आलोक शर्मा ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी मजबूत विवेचना तैयार करना है, जिससे अपराधियों को सजा सुनिश्चित हो सके. उज्जैन पुलिस अब तकनीकी जांच, कानूनी तैयारी और समन्वित कार्रवाई के जरिए अपराधियों पर लगातार दबाव बनाने की दिशा में काम कर रही है.

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