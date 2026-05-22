उज्जैन में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 'रेड सैंड बोआ' समेत दुर्लभ सांपों के साथ पांच गिरफ्तार

Ujjain news: मध्य प्रदेश के उज्जैन में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर रेड सैंड बोआ सांप की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस मामले में पांच आरोपियों को पकड़ा गया है.
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Ujjain Tantrik News: उज्जैन में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति के सांप 'रेड सैंड बोआ' की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. मामले में पांच आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ जारी है. जिला वन अधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया कि नीलगंगा थाना पुलिस ने पहले पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया था. उनके पास से 'रेड सैंड बोआ' सांप बरामद हुआ, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति में शामिल है.
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को अपनी अभिरक्षा में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की. वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रेड सैंड बोआ को लेकर समाज में कई तरह के अंधविश्वास और तांत्रिक मिथक फैले हुए हैं. इसी वजह से इसकी अवैध खरीद-फरोख्त की जाती है. अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोग इसे लाखों रुपये में बेचने की कोशिश करते हैं, जबकि इसका कोई वैध बाजार नहीं है.
व्यापार पूरी तरह गैरकानूनी
शुरुआती पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी आसपास के जिलों में इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे हैं. अब वन विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि सांप उन्हें कहां से मिला और इसे किसे बेचने की तैयारी थी. साथ ही पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल दलालों की भी जांच की जा रही है. डीएफओ अनुराग तिवारी ने स्पष्ट कहा कि रेड सैंड बोआ का किसी भी प्रकार का व्यापार पूरी तरह गैरकानूनी है.
अपराध की श्रेणी में आता है
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा. वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद उज्जैन में वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं.
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