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बम स्क्वायड टीम ने उज्जैन के शनि मंदिर में की सर्चिंग, पुलिस ने की मॉकड्रिल, सिंहस्थ पर फोकस

Ujjain Shani Mandir: उज्जैन के शनि मंदिर में शनिवार के दिन अचानक से बम स्क्वायड की टीम पहुंची और सर्चिंग शुरू हुई. यह एक मॉकड्रिल थी. जो उज्जैन सिंहस्थ आयोजन की तैयारियों से जुड़ी थी.

Written By  Animesh Singh|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 09, 2026, 04:41 PM IST
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उज्जैन के शनि मंदिर में मॉकड्रिल
उज्जैन के शनि मंदिर में मॉकड्रिल

Ujjain  News: उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ आयोजन और अमावस्या स्नान पर्व के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उज्जैन पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है. इसी क्रम में नवग्रह शनि मंदिर परिसर में एक विशेष सुरक्षा और बम निरोधक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. जहां एक बम स्क्वायड टीम ने मंदिर में पहुंचकर पूरे मंदिर में सर्चिंग की और छानबीन की है. क्योंकि उज्जैन पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है. 

उज्जैन में मॉकड्रिल 

नवग्रह शानी मंदिर परिसर में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को परखना था. ड्रिल के दौरान अचानक एक संदिग्ध बैग मिलने की स्थिति बनाई गई, जिसके बाद पूरे परिसर में सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया. इस दौरान उज्जैन पुलिस,बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की संयुक्त टीमों ने मोर्चा संभाला. सबसे पहले डॉग स्क्वॉड ने संदिग्ध वस्तु की जांच की, जिसके बाद आधुनिक तकनीकी उपकरणों की मदद से गहन परीक्षण किया गया. जांच प्रक्रिया में एनएलजेडडी एक्सप्लोसिव डिटेक्टर और रियल टाइम एक्स-रे मशीन जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया. इनकी मदद से बिना बैग खोले ही उसके अंदर की सामग्री का विश्लेषण किया गया और संभावित खतरे का आकलन किया गया. 

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उज्जैन में तैयारियां जारी 

बम निरोधक दस्ते ने विशेष सुरक्षा सूट पहनकर संदिग्ध वस्तु को सुरक्षित तरीके से हैंडल करने और निष्क्रियकरण की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया. पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा घेरा बनाकर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की गई. इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, त्वरित कार्रवाई क्षमता को परखना और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करना रहा. 

उज्जैन के लोगों से सहयोग की अपील 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस तरह के अभ्यास लगातार किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके. उज्जैन पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें. बता दें कि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः एमपी में दुनिया का सबसे बड़ा स्नान कॉरिडोर, उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज

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