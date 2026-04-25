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40°C में भी नहीं थमता ये डॉग स्क्वॉड! जानिए क्या है इनकी स्पेशल केयर का राज

Ujjain Police News: उज्जैन पुलिस लाइन का डॉग स्क्वॉड भीषण गर्मी में भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है. लगभग 40 डिग्री तापमान में डॉग्स के लिए कूलर, एसी, विशेष वाहन और ठंडी डाइट जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं. आइए इनकी दिनचर्या के बारे में जानते हैं.

Written By  Animesh Singh|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 25, 2026, 11:21 AM IST
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Ujjain Dog Squad
Ujjain Dog Squad

Ujjain Dog Squad: उज्जैन पुलिस लाइन में तैनात डॉग स्क्वॉड भीषण गर्मी के बावजूद पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है. करीब 40 डिग्री तापमान के बीच इन डॉग्स के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि उनकी कार्यक्षमता पर कोई असर न पड़े. डॉग हैंडलर अखिलेश चंद्रवंशी के अनुसार, डॉग्स के केनल में कूलर और एसी की व्यवस्था की गई है, जो पूरी गर्मी लगातार चलाए जाते हैं.

उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर जाने के लिए भी एसी युक्त विशेष वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनसे स्नाइफर डॉग बम स्क्वॉड (BDS) के साथ और ट्रैकर डॉग अपराध अनुसंधान के लिए मौके पर पहुंचते हैं. गर्मी को देखते हुए डॉग्स की डाइट में भी बदलाव किया गया है. डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्हें नियमित डॉग फूड के साथ दही और छाछ जैसी ठंडी चीजें दी जा रही हैं, ताकि उनका शरीर हाइड्रेट और ठंडा बना रहे. इसके अलावा, डॉग्स की दिनचर्या में भी परिवर्तन किया गया है. अब उन्हें सुबह जल्दी और शाम को देर से बाहर निकाला जाता है, ताकि तेज धूप से बचाव हो सके. 

गुमशुदा बच्ची के मामले में बड़ी सफलता
हालांकि, ड्यूटी के दौरान उनकी नियमित जिम्मेदारियों में कोई कमी नहीं की गई है. डॉग स्क्वॉड में स्नाइफर, ट्रैकर और नारकोटिक्स डॉग शामिल हैं, जो अलग-अलग तरह के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाते हैं. हाल ही में ट्रैकर डॉग ‘लकी’ ने एक गुमशुदा बच्ची के मामले में बड़ी सफलता दिलाई. बच्ची के सुराग नहीं मिलने पर ‘लकी’ को उसकी चप्पल की गंध दी गई, जिसके आधार पर वह करीब 200–250 मीटर दूर तालाब तक पहुंचा और वहां संकेत दिया. बाद में एनडीआरएफ की टीम ने उसी स्थान से बच्ची को बरामद किया.

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पुलिस बलों के डॉग्स के साथ मुकाबला
इसके अलावा, उज्जैन का डॉग स्क्वॉड ऑल इंडिया स्तर की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेता है, जहां बीएसएफ, आर्मी और अन्य पुलिस बलों के डॉग्स के साथ मुकाबला होता है और ये अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं. उज्जैन पुलिस का यह डॉग स्क्वॉड न केवल अपराधों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी अपनी दक्षता से लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है.

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