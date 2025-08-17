Ujjain News: बाबा महाकाल की राजसी सवारी में नहीं बजेगा DJ, पुलिस ने जारी की सख्त गाइडलाइन

Ujjain News: बाबा महाकाल की 18 अगस्त को निकलने वाली राजसी सवारी से पहले पुलिस ने आज भजन मंडलियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. इस दौरान निर्णय लिया गया कि बाबा महाकाल की सवारी में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. वहीं, जो भजन मंडलियां देर से आएंगी, उन्हें भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
Ujjain Mahakal Savari Rules: उज्जैन में कलश्रावण-भादों मास में निकलने वाली भगवान महाकालेश्वर की पारंपरिक राजसी सवारी कल यानी 18 अगस्त को निकलेगी. इससे पहले पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाया है. पुलिस कंट्रोल रूम में भजन मंडलियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बाबा महाकाल की राजसी सवारी में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
बैठक में लिए गए ये फैसले
दरअसल, उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम में भजन मंडलियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इसमें एडिशनल एसपी नितेश भार्गव, नगर पुलिस अधीक्षक (कोतवाली) राहुल देशमुख, नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पा प्रजापति (जीवाजीगंज) समेत 70 से अधिक भजन मंडली संयोजक शामिल हुए. इस दौरान पुलिस ने बाबा महाकाल की सवारी की धार्मिक गरिमाा और भक्तों की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया. इस दौरान कई चीजों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है. आइए जानते बाबा महाकाल के राजसी सवारी की पूरी गाइडलाइन....
बैठक में पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए—
रिपोर्ट- अनिमेष सिंह, जी मीडिया, उज्जैन
