Ujjain News: बाबा महाकाल की राजसी सवारी में नहीं बजेगा DJ, पुलिस ने जारी की सख्त गाइडलाइन

Ujjain Mahakal Savari Rules: उज्जैन में कलश्रावण-भादों मास में निकलने वाली भगवान महाकालेश्वर की पारंपरिक राजसी सवारी कल यानी 18 अगस्त को निकलेगी. इससे पहले पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाया है. पुलिस कंट्रोल रूम में भजन मंडलियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बाबा महाकाल की राजसी सवारी में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

बैठक में लिए गए ये फैसले

दरअसल, उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम में भजन मंडलियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इसमें एडिशनल एसपी नितेश भार्गव, नगर पुलिस अधीक्षक (कोतवाली) राहुल देशमुख, नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पा प्रजापति (जीवाजीगंज) समेत 70 से अधिक भजन मंडली संयोजक शामिल हुए. इस दौरान पुलिस ने बाबा महाकाल की सवारी की धार्मिक गरिमाा और भक्तों की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया. इस दौरान कई चीजों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है. आइए जानते बाबा महाकाल के राजसी सवारी की पूरी गाइडलाइन....

बैठक में पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए—

सभी भजन मंडलियां तय समय पर लाइन-अप होंगी, देर से आने पर प्रवेश नहीं मिलेगा.

शोभायात्रा में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, केवल भक्ति गीत निर्धारित ध्वनि स्तर पर.

केवल अनुमति प्राप्त मंडलियां ही शामिल होंगी, अन्य मंडलियों का प्रवेश वर्जित रहेगा.

जनरेटर वायरिंग और मैकेनिज़्म की सुरक्षा पर विशेष ध्यान.

मंडली के सदस्यों की संख्या, ड्रेस और पहचान पहले से तय होनी चाहिए.

आतिशबाज़ी, ज्वलनशील पदार्थ और धारदार हथियारों पर प्रतिबंध.

भीड़भाड़ में छतों पर मौजूद लोगों को लाउडहेलर से हटाया जाएगा.

पालकी संचालन मिनट-टू-मिनट चार्ट के अनुसार होगा.

पुलिस प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं और मंडलियों से अपील की है कि बाबा महाकाल की राजसी सवारी में धार्मिक गरिमा और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग करें.

रिपोर्ट- अनिमेष सिंह, जी मीडिया, उज्जैन

