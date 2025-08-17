Ujjain News: बाबा महाकाल की राजसी सवारी में नहीं बजेगा DJ, पुलिस ने जारी की सख्त गाइडलाइन
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2884909
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

Ujjain News: बाबा महाकाल की राजसी सवारी में नहीं बजेगा DJ, पुलिस ने जारी की सख्त गाइडलाइन

Ujjain News: बाबा महाकाल की 18 अगस्त को निकलने वाली राजसी सवारी से पहले पुलिस ने आज भजन मंडलियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. इस दौरान निर्णय लिया गया कि बाबा महाकाल की सवारी में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. वहीं, जो भजन मंडलियां देर से आएंगी, उन्हें भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 17, 2025, 01:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुलिस कंट्रोल रूम में लिया गया निर्णय
पुलिस कंट्रोल रूम में लिया गया निर्णय

Ujjain Mahakal Savari Rules: उज्जैन में कलश्रावण-भादों मास में निकलने वाली भगवान महाकालेश्वर की पारंपरिक राजसी सवारी कल यानी 18 अगस्त को निकलेगी. इससे पहले पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाया है. पुलिस कंट्रोल रूम में भजन मंडलियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बाबा महाकाल की राजसी सवारी में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. 

बैठक में लिए गए ये फैसले
दरअसल, उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम में भजन मंडलियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इसमें एडिशनल एसपी नितेश भार्गव, नगर पुलिस अधीक्षक (कोतवाली) राहुल देशमुख, नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पा प्रजापति (जीवाजीगंज) समेत 70 से अधिक भजन मंडली संयोजक शामिल हुए. इस दौरान पुलिस ने बाबा महाकाल की सवारी की धार्मिक गरिमाा और भक्तों की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया. इस दौरान कई चीजों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है. आइए जानते बाबा महाकाल के राजसी सवारी की पूरी गाइडलाइन....

बैठक में पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए—

  • सभी भजन मंडलियां तय समय पर लाइन-अप होंगी, देर से आने पर प्रवेश नहीं मिलेगा.
  • शोभायात्रा में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, केवल भक्ति गीत निर्धारित ध्वनि स्तर पर.
  • केवल अनुमति प्राप्त मंडलियां ही शामिल होंगी, अन्य मंडलियों का प्रवेश वर्जित रहेगा.
  • जनरेटर वायरिंग और मैकेनिज़्म की सुरक्षा पर विशेष ध्यान.
  • मंडली के सदस्यों की संख्या, ड्रेस और पहचान पहले से तय होनी चाहिए.
  • आतिशबाज़ी, ज्वलनशील पदार्थ और धारदार हथियारों पर प्रतिबंध.
  • भीड़भाड़ में छतों पर मौजूद लोगों को लाउडहेलर से हटाया जाएगा.
  • पालकी संचालन मिनट-टू-मिनट चार्ट के अनुसार होगा.
  • पुलिस प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं और मंडलियों से अपील की है कि बाबा महाकाल की राजसी सवारी में धार्मिक गरिमा और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग करें.

रिपोर्ट- अनिमेष सिंह, जी मीडिया, उज्जैन

ये भी पढ़ें- Ujjain News-महाकाल का खजाना लबालब, सावन में दिल खोलकर भक्तों ने किया दान, करोड़ों की हुई बारिश

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

ujjain newsmahakal

Trending news

indore news
इंदौर की सड़कों नें बढ़ाई मुश्किलें, गर्दन से लेकर कमर लचर-पचर हो रही हड्डियां
gwalior news
भोला सिकरवार हत्याकांड में बड़ा खुलासा, आरोपियों ने ऐसे उतारा था मौत के घाट
korba
सतरेंगा के रिसॉर्ट में AC के भीतर मौज से सो था डरावना सांप, देखते ही मची भगदड़!
Indore
जन्माष्टमी वाले दिन मंदिर से उखाड़कर फेंकी मूर्तियां, इंदौर में बजरंग दल का हंगामा!
bhopal news
भोपाल-जबलपुर हाईवे पर रोजाना नहीं लगेगा टोल टैक्स, NHAI ने निकाली धांसू स्कीम
Aadhaar card update
MP News: सरकारी स्कूलों में 18 अगस्त से बनेंगे आधार कार्ड, जानिए किसका होगा अपडेट?
chhattisgarh weather news
बस्तर में मौसमी सिस्टम एक्टिव, इन जिलों में भी झमाझम बारिश का अलर्ट
chhatarpur news
Chhatarpur: MP में आवारा पशुओं की 'लापरवाही' पर लगाम! छतरपुर में 5 पशुपालकों पर FIR
mp vehicle News
मध्य प्रदेश में 16 करोड़ की चोरी! पुलिस की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
;