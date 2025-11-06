31 साल तक वर्दी का साथी रहा ‘नोटीबॉय’, उज्जैन पुलिस के घोड़े को दी गई भावभीनी विदाई

Ujjain Police Horse News: उज्जैन पुलिस के अश्वरोही दल का 31 साल तक हिस्सा रहे समर्पित घोड़े ‘नोटीबॉय’ का निधन हो गया. उसने कानून व्यवस्था से लेकर धार्मिक आयोजनों और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक में पुलिस का नाम रोशन किया था. एसपी प्रदीप शर्मा ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उसके नाम पर मेमोरियल बनाने की घोषणा की.
Trending Photos
Ujjain Police Horse Tribute: उज्जैन पुलिस लाइन का गौरव और अश्वरोही दल का अहम हिस्सा रहा घोड़ा ‘नोटीबॉय’ अब नहीं रहा. करीब 31 साल तक वर्दी का साथी बनकर सेवा देने वाले इस घोड़े ने गुरुवार को अंतिम सांस ली. नोटीबॉय ने न सिर्फ कानून व्यवस्था की ड्यूटी निभाई, बल्कि बाबा महाकाल की सवारी, धार्मिक आयोजनों और कई बड़े अवसरों पर अपनी उपस्थिति से पुलिस विभाग का मान बढ़ाया. उसकी विदाई से पूरा पुलिस परिवार भावुक हो गया.
एसपी प्रदीप शर्मा खुद पुलिस लाइन पहुंचे और नोटीबॉय को अंतिम विदाई दी. उन्होंने बताया कि यह घोड़ा हमेशा ड्यूटी के समय अनुशासन और समर्पण की मिसाल रहा. नोटीबॉय ने राष्ट्रीय और ऑल इंडिया हॉर्स जंपिंग प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते, जिनमें गोल्ड मेडल भी शामिल हैं. उसकी उपलब्धियों ने उज्जैन पुलिस का नाम कई बार देशभर में रोशन किया था.
सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार
एसपी शर्मा ने बताया कि नोटीबॉय का पोस्टमॉर्टम कर पुलिस लाइन परिसर में ही सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया. उन्होंने कहा, 31 साल उसने हमारे विभाग की सेवा की है, हम जल्द ही उसके नाम पर एक मेमोरियल बनाएंगे. साथी जवानों ने विदाई देते हुए कहा, वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं, हमारी वर्दी का गर्व और सच्चा साथी था. नोटीबॉय की यादें हमेशा उज्जैन पुलिस के दिलों में जिंदा रहेंगी.
(रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!