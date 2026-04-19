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उज्जैन में भीषण गर्मी में घोड़ों और डॉग्स की स्पेशल केयर, बनाई गई 22 लोगों की टीम, दी जा रही स्पेशल डाइट

Special Care For Horses In Summer: अप्रैल के आखिर में बढ़ती गर्मी के बीच उज्जैन पुलिस लाइंस में उन घोड़ों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जो महाकाल की सवारी और ड्यूटी में शामिल होते हैं. भीषण गर्मी को देखते हुए, उन्हें लू से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 19, 2026, 12:03 PM IST
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उज्जैन में भीषण गर्मी में घोड़ों और डॉग्स की स्पेशल केयर, बनाई गई 22 लोगों की टीम, दी जा रही स्पेशल डाइट

Special Care For Horses In Summer: अप्रैल का महीना खत्म होने को है और गर्मी अब अपना रौद्र रूप दिखा रही है. पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है. ऐसे में उज्जैन पुलिस लाइन में मौजूद घोड़ों की खास देखरेख की जा रही है. ये वहीं घोड़े हैं, जो बाबा महाकाल की सवारी से लेकर लॉ एंड ऑर्डर और वीआईपी ड्यूटी तक में अहम भूमिका निभाते हैं. भीषण गर्मी के इस दौर में इंसानों के साथ-साथ बेजुबान जानवरों का भी खास ध्यान रखना जरूरी हो जाता है और यही तस्वीर उज्जैन पुलिस लाइन में देखने को मिल रही है, जहां महाकाल की सवारी में शामिल होने वाले अश्वों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

पुलिस लाइन में मौजूद करीब 11 घोड़ों के लिए कूलर और पंखों की व्यवस्था की गई है. सुबह से शाम तक कूलर लगातार चलाए जाते हैं. वहीं समय-समय पर घोड़ों को नहलाकर उनके शरीर का तापमान नियंत्रित रखा जाता है. गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए घोड़ों को पानी में बेसन और गुड़ घोलकर पिलाया जा रहा है. ताकि वे ज्यादा मात्रा में पानी पिएं और उनके शरीर में ठंडक बनी रहे.

किया जा रहा ठंडे पानी का छिड़काव
सिर्फ इतना ही नहीं मक्खी-मच्छरों से बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. वहीं उनके रहने के स्थान पर ठंडे पानी का छिड़काव भी किया जाता है. अश्वबल अधिकारी ने बताया की गर्मी को देखते हुए हमने कूलर और पंखों की व्यवस्था की है. पानी में बेसन और गुड़ घोलकर दिया जाता है ताकि ये ज्यादा पानी पिएं. समय-समय पर नहलाया जाता है. क्योंकि पानी की कमी से इनको बीमारी हो सकती है.

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देखरेख के लिए बनाई गई 20 से 22 लोगों की टीम 
इन घोड़ों की देखरेख के लिए करीब 20 से 22 लोगों की टीम तैनात है. जो दिन-रात उनकी सेवा में जुटी रहती है. ये घोड़े सिर्फ महाकाल की सवारी तक सीमित नहीं हैं. बल्कि फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग, वीआईपी मूवमेंट और राष्ट्रीय पर्वों की परेड में भी अहम भूमिका निभाते हैं. साथ ही ये घोड़े पुलिस गेम्स जैसे जंपिंग, टेंट पेगिंग और क्रॉस कंट्री में भी हिस्सा लेते हैं. जहां मध्यप्रदेश पुलिस ने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन भी किया है. यानी भीषण गर्मी के इस दौर में जहां इंसानों के लिए राहत के इंतजाम किए जा रहे हैं. वहीं उज्जैन पुलिस अपने इन ‘मूक साथियों’ का भी पूरा ख्याल रख रही है. ताकि महाकाल की सवारी से लेकर हर ड्यूटी में ये घोड़े पूरी ताकत के साथ अपना योगदान दे सकें.

ये भी पढ़ें : अक्षय तृतीया से बाबा महाकाल को शीतलता देगी 'जलधारा', जानें क्या है 11 कलश बांधने की ये ऐतिहासिक परंपरा

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