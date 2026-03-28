UP की तर्ज पर उज्जैन महाकुंभ में लागू होगा 'काशी मॉडल', 31 मार्च को वाराणसी जाएंगे CM मोहन

Ujjain Mahakumbh 2028: मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन और तीर्थ स्थलों के प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 31 मार्च को वाराणसी का दौरा करने वाले हैं. यह दौरा मध्य प्रदेश के मंदिरों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, विशेष रूप से उज्जैन में होने वाले आगामी महाकुंभ के लिए. अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बारीकी से निरीक्षण करेंगे.

AI और ड्रोन से संभाली जाएगी महाकुंभ की भीड़

इस दौरे का सबसे अहम पहलू उज्जैन महाकुंभ 2028 की तैयारियों से जुड़ा है. मध्य प्रदेश सरकार अब अपने राज्य में भीड़ प्रबंधन की उन रणनीतियों को लागू करने का इरादा रखती है, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी और अयोध्या में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 2028 का सिंहस्थ पूरी तरह से हाई-टेक हो, भीड़ की सघनता पर रियल-टाइम में नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.

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उज्जैन महाकुंभ में लागू होगा 'काशी मॉडल'

न केवल मुख्यमंत्री बल्कि मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को भी 'काशी मॉडल' पर आधारित विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस प्रशिक्षण में कॉरिडोर प्रबंधन, श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रित करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तकनीकें शामिल होंगी. मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उज्जैन में आगामी सिंहस्थ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को विश्व-स्तरीय सुविधाएं मिलें और सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य बनी रहे. यह पहल न केवल धार्मिक अनुष्ठानों को सुगम बनाएगी, बल्कि मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के लिए नए अवसर भी खोलेगी.

दरअसल, सरकार का लक्ष्य उज्जैन में 2028 में होने वाले महाकुंभ के दौरान काशी मॉडल को लागू करना है. महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, AI और ड्रोन तकनीक का उपयोग करने की योजनाएं बनाई गई हैं. इससे भीड़ की अधिक प्रभावी निगरानी हो सकेगी, साथ ही सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स व्यवस्थाओं पर भी बेहतर नियंत्रण रखा जा सकेगा.

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