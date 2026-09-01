उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज, बोहरा समाज की मस्जिद पर चला बुलडोजर, नगर निगम और पुलिस बल तैनात

राज्य चुनें
उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन शहर में मुख्य सड़कों और चौराहों को चौड़ा करने का काम तेजी से चल रहा है. इसी पहल के तहत प्रशासन ने मंगलवार को केड़ीगेट चौराहे पर स्थित बोहरा समुदाय की मस्जिद के संबंध में कार्रवाई की. सड़क चौड़ीकरण के लिए चिह्नित क्षेत्र में आने वाली कमरूबाग मस्जिद को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस काम के लिए मौके पर दो बुलडोजर तैनात किए गए हैं, साथ ही नगर निगम और पुलिस प्रशासन के कर्मचारी भी मौजूद हैं. प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के ढांचे को गिराने का काम किया जा रहा है.
सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज
दरअसल, सिंहस्थ 2028 की तैयारी के तहत शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों को चौड़ा करने और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का काम चल रहा है. इस चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के दायरे में आने वाले धार्मिक ढांचों को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है. पहले भी शहर के अलग-अलग हिस्सों में मंदिर, मस्जिद और दरगाहों को हटाने जैसी कार्रवाई की खबरें आई हैं. प्रशासन आने वाले सिंहस्थ के दौरान तीर्थयात्रियों और गाड़ियों की संभावित भारी भीड़ को संभालने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहा है. इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इन जगहों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. हालांकि शुरुआत में समुदाय के लोगों ने इस कदम का विरोध किया था, लेकिन बातचीत और समझाने-बुझाने के बाद यह काम शुरू हुआ.
समुदाय के लोगों ने किया विरोध
वहीं केडी गेट चौराहे पर मौजूद मदीना मस्जिद का कुछ हिस्सा भी हटाया जाना है. पहले समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासन से गुजारिश की कि वे खुद ही मस्जिद का वह हिस्सा हटा लेंगे जिस पर कार्रवाई होनी थी, और इसके लिए दो दिन का समय मांगा. शहर के काजी ने कहा कि मस्जिद के बारे में फैसला प्रशासन के साथ बैठक के बाद ही लिया जाएगा.थाना प्रभारी प्रतीक शर्मा ने बताया कि नगर निगम की मांग पर अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान CSP और DSP की मौजूदगी में जीवाजीगंज, पंवासा और चिमनगंज पुलिस स्टेशनों की फोर्स तैनात की गई है. इसके अलावा रिजर्व फोर्स भी तैनात की गई है. शुरुआत में कुछ विरोध हुआ था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों द्वारा समझाने-बुझाने के बाद मामला सुलझा लिया गया.
बोहरा समाज की मस्जिद पर चला बुलडोजर
इस बीच, नगर निगम के बिल्डिंग अफसर राजकुमार राठौर ने बताया कि KD गेट चौराहे जिसकी चौड़ाई 18 मीटर है पर अभी जो काम चल रहा है, वह उसके रीडेवलपमेंट (पुनर्विकास) का काम है. बोहरा समुदाय की मस्जिद का 20 फीट का हिस्सा पहले ही हटाया जा चुका है और मदीना मस्जिद का 5 फीट का हिस्सा अभी हटाया जा रहा है. इस कार्रवाई के बारे में पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाया जाएगा.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट