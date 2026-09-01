उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज, बोहरा समाज की मस्जिद पर चला बुलडोजर, नगर निगम और पुलिस बल तैनात

समुदाय के लोगों ने किया विरोध

वहीं केडी गेट चौराहे पर मौजूद मदीना मस्जिद का कुछ हिस्सा भी हटाया जाना है. पहले समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासन से गुजारिश की कि वे खुद ही मस्जिद का वह हिस्सा हटा लेंगे जिस पर कार्रवाई होनी थी, और इसके लिए दो दिन का समय मांगा. शहर के काजी ने कहा कि मस्जिद के बारे में फैसला प्रशासन के साथ बैठक के बाद ही लिया जाएगा.थाना प्रभारी प्रतीक शर्मा ने बताया कि नगर निगम की मांग पर अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान CSP और DSP की मौजूदगी में जीवाजीगंज, पंवासा और चिमनगंज पुलिस स्टेशनों की फोर्स तैनात की गई है. इसके अलावा रिजर्व फोर्स भी तैनात की गई है. शुरुआत में कुछ विरोध हुआ था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों द्वारा समझाने-बुझाने के बाद मामला सुलझा लिया गया.