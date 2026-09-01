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उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज, बोहरा समाज की मस्जिद पर चला बुलडोजर, नगर निगम और पुलिस बल तैनात

Ujjain News: उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 के आयोजन को ध्यान में रखते हुए शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों को चौड़ीकरण करने का काम जोर-शोर से चल रहा है. इसी पहल के तहत मंगलवार को नगर निगम और पुलिस प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने केड़ीगेट चौराहे पर बड़ी कार्रवाई की.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 01, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:22 PM IST
उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज, बोहरा समाज की मस्जिद पर चला बुलडोजर, नगर निगम और पुलिस बल तैनात

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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