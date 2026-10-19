/सिंहस्थ-2028 की तैयारियों में तेजी: CM मोहन यादव ने दिए समय पर काम पूरा करने के निर्देश, चौड़ीकरण से प्रभावित व्यापारियों के लिए बनेंगे नए बाजार

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के मार्गों का जितना बेहतर विकास होगा, व्यापारिक गतिविधियों को भी उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा. हालांकि, सड़क चौड़ीकरण के कारण प्रभावित होने वाले बाजारों और दुकानदारों के हितों का ध्यान रखना भी आवश्यक है. इसके लिए वैकल्पिक बाजारों के स्थलों का चयन कर उनका व्यवस्थित विकास किया जाए. मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बर्तन बाजार तथा सोना-चांदी के व्यापारियों के पुनर्वास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने नजर अली मिल क्षेत्र, कवेलू कारखाना क्षेत्र अथवा आसपास के उपयुक्त स्थानों पर विक्रम क्लॉथ मार्केट की तर्ज पर नया बाजार विकसित करने की संभावनाओं पर कार्य करने को कहा. जिन दुकानदारों की दुकानें निर्माण कार्यों के कारण प्रभावित हुई हैं और जिनके पास कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं है, उन्हें भी किसी उपयुक्त बाजार में समायोजित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए. उन्होंने सड़क चौड़ीकरण के कार्यों में तेजी लाने के लिए अलग अमला तैनात करने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हों और नागरिकों एवं व्यापारियों को होने वाली असुविधा कम की जा सके.