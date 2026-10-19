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सिंहस्थ-2028 की तैयारियों में तेजी: CM मोहन यादव ने दिए समय पर काम पूरा करने के निर्देश, चौड़ीकरण से प्रभावित व्यापारियों के लिए बनेंगे नए बाजार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सिंहस्थ से संबंधित सभी निर्माण कार्य तेज गति से निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 19, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 09:14 PM IST
सिंहस्थ-2028 की तैयारियों में तेजी: CM मोहन यादव ने दिए समय पर काम पूरा करने के निर्देश, चौड़ीकरण से प्रभावित व्यापारियों के लिए बनेंगे नए बाजार

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