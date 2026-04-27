Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3194747
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज, कंठल चौराहा–सती गेट मार्ग का चौड़ीकरण शुरू, नागरिक-व्यापारी खुद हटा रहे निर्माण

Ujjain News: सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन में विकास कार्यों ने गति पकड़ ली है. कंठाल चौराहे से सती गेट तक मार्ग चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो गया है. नागरिक और व्यापारी स्वेच्छा से निर्माण हटा रहे हैं.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 27, 2026, 02:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज, कंठल चौराहा–सती गेट मार्ग का चौड़ीकरण शुरू, नागरिक-व्यापारी खुद हटा रहे निर्माण

Ujjain News: उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को देखते हुए विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है. इसी क्रम में कंठल चौराहे से सती गेट तक के मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य भविष्य में श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाना है. इस परियोजना के तहत सड़क को चौड़ा करके 15 मीटर किया जा रहा है. इसके लिए नगर निगम ने प्रभावित 29 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए थे. खास बात यह रही कि स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए स्वयं ही अपने निर्माण हटाना शुरू कर दिया.

कंठल चौराहा–सती गेट मार्ग का चौड़ीकरण शुरू
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन के अनुसार, शहर की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है ताकि इस भव्य उत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही में किसी भी तरह की असुविधा न हो. इस पहल की एक उल्लेखनीय विशेषता यह रही है कि इसमें प्रशासनिक दबाव के बजाय, जन सहयोग का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला है. नगर आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देशों का पालन करते हुए उन 29 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए जिनकी संपत्तियां 15-मीटर सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र के अंतर्गत आती थीं. इन नोटिसों को प्राप्त करने के बाद प्रभावित व्यापारियों और नागरिकों ने शहर के विकास के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए खुद से अपने भवनों के अग्रभागों को हटाना शुरू कर दिया.

निगम आयुक्त ने नागरिकों का जताया आभार
नागरिकों द्वारा दिखाए गए इस सकारात्मक रवैये की सराहना करते हुए, नगर आयुक्त ने कहा कि जनता की भागीदारी के बिना बड़े लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल है. मौके पर नगर निगम के सहायक आयुक्त घनश्याम मचार, तकनीकी टीम (इंजीनियरों) के साथ मिलकर लगातार निगरानी रख रहे हैं. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क चौड़ीकरण के काम के साथ-साथ वे जल निकासी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी प्राथमिकता दें. इस पहल से न केवल यातायात का प्रवाह सुचारू होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि सिंहस्थ पर्व के दौरान श्रद्धालु एक आधुनिक और सुव्यवस्थित उज्जैन देख सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

ujjain newsmp news

Trending news

ujjain news
सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज, कंठल चौराहा–सती गेट मार्ग का चौड़ीकरण शुरू
Chhindwara News
छिंदवाड़ा में भीषण हादसा, हज यात्रियों को छोड़कर लौट रही कार का एक्सीडेंट, 3 की मौत
mp news
MP में 3 महीने से पोषण आहार प्लांट बंद, रोजी-रोटी पर संकट, 4 लाख महिलाएं परेशान
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा में 4 घंटे तक जारी रहेगी चर्चा, भोपाल में गैस की किल्लत, पढ़ें बड़ी खबरें
sheopur news
6 दिन की बच्ची को ₹1 लाख में खरीदा, फिर सड़क किनारे फेंका, पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा
jabalpur news
आसमान से आई दुल्हन...डोली की जगह हेलीकॉप्टर में बैठकर पिया के घर पहुंची
guna news hindi
साइड नहीं मिली तो बारातियों पर ही चढ़ा दी ट्रैक्टर,दूल्हे ने बग्गी से कूदकर बचाई जान
mp news
एमपी के विकास प्राधिकरणों में नियुक्तियों की लिस्ट जारी, जानिए कहां-किसे मिली कमान?
khandwa news
खंडवा में भीषण सड़क हादसा, मकान से टकराई बारातियों की कार, 3 युवकों की मौत, 2 घायल
bhopal news
भोपाल एयरपोर्ट पर हंगामा! एअर इंडिया की फ्लाइट अचानक कैंसिल,यात्रियों में मचा हड़कंप