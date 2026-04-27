सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज, कंठल चौराहा–सती गेट मार्ग का चौड़ीकरण शुरू, नागरिक-व्यापारी खुद हटा रहे निर्माण

Ujjain News: उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को देखते हुए विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है. इसी क्रम में कंठल चौराहे से सती गेट तक के मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य भविष्य में श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाना है. इस परियोजना के तहत सड़क को चौड़ा करके 15 मीटर किया जा रहा है. इसके लिए नगर निगम ने प्रभावित 29 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए थे. खास बात यह रही कि स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए स्वयं ही अपने निर्माण हटाना शुरू कर दिया.

कंठल चौराहा–सती गेट मार्ग का चौड़ीकरण शुरू

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन के अनुसार, शहर की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है ताकि इस भव्य उत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही में किसी भी तरह की असुविधा न हो. इस पहल की एक उल्लेखनीय विशेषता यह रही है कि इसमें प्रशासनिक दबाव के बजाय, जन सहयोग का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला है. नगर आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देशों का पालन करते हुए उन 29 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए जिनकी संपत्तियां 15-मीटर सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र के अंतर्गत आती थीं. इन नोटिसों को प्राप्त करने के बाद प्रभावित व्यापारियों और नागरिकों ने शहर के विकास के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए खुद से अपने भवनों के अग्रभागों को हटाना शुरू कर दिया.

निगम आयुक्त ने नागरिकों का जताया आभार

नागरिकों द्वारा दिखाए गए इस सकारात्मक रवैये की सराहना करते हुए, नगर आयुक्त ने कहा कि जनता की भागीदारी के बिना बड़े लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल है. मौके पर नगर निगम के सहायक आयुक्त घनश्याम मचार, तकनीकी टीम (इंजीनियरों) के साथ मिलकर लगातार निगरानी रख रहे हैं. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क चौड़ीकरण के काम के साथ-साथ वे जल निकासी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी प्राथमिकता दें. इस पहल से न केवल यातायात का प्रवाह सुचारू होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि सिंहस्थ पर्व के दौरान श्रद्धालु एक आधुनिक और सुव्यवस्थित उज्जैन देख सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!