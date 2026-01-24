Advertisement
युद्ध स्तर पर सिंहस्थ 2028 की तैयारियां, 371 करोड़ की लागत से बनेगा नया फोर लेन ब्रिज, सीएम करेंगे भूमि पूजन

Ujjain Simhastha 2028 Prepration: उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं. वहीं श्रद्धालुओं की सुविधाओं और यातायात के देखते हुए हरि फाटक रेलवे ब्रिज के पास एक नए फोर लेन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा. इस परियोजना का सीएम मोहन यादव भूमि पूजन करेंगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 24, 2026, 09:24 PM IST
युद्ध स्तर पर सिंहस्थ 2028 की तैयारियां
Indore-Ujjain Road News: उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है. हरि फाटक रेलवे ब्रिज के पास एक नए फोर लेन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे इंदौर-उज्जैन मार्ग, पुराने बड़नगर रोड और महाकाल लोक के बीच आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल इसका भूमि पूजन करेंगे.

फिलहाल हरि फाटक ब्रिज दो लेन का है, जो इंदौर रोड से महाकाल लोक के नीलगंगा द्वार तक कनेक्टिविटी देता है. सिंहस्थ के दौरान बढ़ने वाले यातायात दबाव को देखते हुए मौजूदा ब्रिज के समानांतर दाईं ओर एक अतिरिक्त फोर लेन ब्रिज बनाया जाएगा. यह नया ब्रिज वर्तमान टू लेन (रेलवे) ब्रिज के समानांतर रहेगा.

नई एप्रोच रोड भी बनेगी
इसके साथ ही त्रिवेणी गेट और महाकाल लोक क्षेत्र के पास स्थित मौजूदा रेलवे ओवरब्रिज के बीच से एक अलग अतिरिक्त लेन विकसित की जाएगी, ताकि भविष्य में पूरा मार्ग फोर लेन के रूप में विस्तारित किया जा सके. पुराने बड़नगर रोड की ओर से महाकाल लोक जाने वाले वाहनों के लिए भी एक नई एप्रोच रोड बनाई जाएगी, जो सीधे ब्रिज से जुड़ेगी. इससे यातायात बिना किसी बाधा के जारी रहेगा. 

25 जनवरी को भूमिपूजन
एमपी आरडीसी अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल स्वीकृत लागत लगभग 371 करोड़ रुपये है, जिसमें सिविल वर्क, भूमि अधिग्रहण और अन्य तकनीकी कार्य शामिल हैं. केवल सिविल वर्क पर लगभग 156 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कार्य उसी एजेंसी को सौंपा गया है, जो वर्तमान में इंदौर–उज्जैन सिक्स लेन परियोजना पर काम कर रही है. बता दें कि इस परियोजना का सीएम मोहन यादव 25 जनवरी को भूमि पूजन करेंगे. इसकी पूरा करने की अवधि सिर्फ 18 महीने तय की गई है. हालांकि, इसे ठेकेदार 10 से 12 महीनों में पूरा करेंगे. 

रिपोर्टः अनिमेष सिंह, उज्जैन

