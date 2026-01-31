Advertisement
उज्जैन

महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि की खास तैयारियां, निखरने लगा बाबा का दरबार, शिखर से कुंड तक चकाचक हो रहा परिसर

Ujjain News: महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. यह उत्सव 6 फरवरी से 15 फरवरी तक भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा. जानिए क्या-क्या तैयारियां चल रही हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:49 AM IST
महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि की खास तैयारियां, निखरने लगा बाबा का दरबार, शिखर से कुंड तक चकाचक हो रहा परिसर

Mahashivratri Festival In 2026: दुनिया के मशहूर ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर मंदिर में 2026 के भव्य महाशिवरात्रि उत्सव की तैयारियां ज़ोरों पर शुरू हो गई हैं. इस साल महाशिवरात्रि का उत्सव 6 फरवरी को शुरू होगा और 15 फरवरी को खत्म होगा. मंदिर प्रशासन भक्तों की सुविधा के लिए अलग-अलग चरणों में कई काम कर रहा है. इनमें मंदिर के मुख्य शिखर की सफाई, परिसर की रंगाई-पुताई और मरम्मत, और कोटितीर्थ तालाब की सफाई शामिल है. प्रशासन का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भक्तों को आसानी से दर्शन मिलें, पूजा-अर्चना अच्छे से हो और भीड़ का आना-जाना सुचारू रूप से हो ताकि यह उत्सव भव्य तरीके से मनाया जा सके. इस 10-दिवसीय उत्सव में बाबा महाकाल के विभिन्न रूपों की झलकियाँ देखने को मिलेंगी, और शिव विवाह की रस्में पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाएंगी.

महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि की खास तैयारियां
पर्व की भव्यता और आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. तैयारियों के पहले चरण में मंदिर के ऐतिहासिक मुख्य शिखर की अच्छी तरह से सफाई की जा रही है. साथ ही पूरे मंदिर परिसर को सुंदर बनाने के लिए पेंटिंग और मरम्मत का काम लगातार चल रहा है. मंदिर के अंदर प्राचीन कोटितीर्थ कुंड जो त्योहार के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र होता है उसकी भी विशेष सफाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: "जिन्हें आना हो वो अपना धर्म बदलें..", उज्जैन में उठी हिन्दू धार्मिक स्थलों पर मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग

शिखर से कुंड तक चकाचक हो रहा परिसर
मंदिर प्रशासन के अनुसार भक्तों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए रूट प्लान और कतार प्रबंधन प्रणाली को अंतिम रूप दिया जा रहा है. यह सुनिश्चित करने के लिए पीने के पानी, छाया और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि भक्तों को अपनी यात्रा के दौरान कोई असुविधा न हो. मंदिर परिसर के आसपास के इलाकों में सफाई अभियान भी तेज कर दिया गया है. कुल मिलाकर, प्रशासन इस साल की महाशिवरात्रि को और अधिक व्यवस्थित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है. पर्व की तैयारियों के तहत, मंदिर के मुख्य शिखर की सफाई की जा रही है, मंदिर परिसर को पेंट किया जा रहा है, कोटितीर्थ तालाब की सफाई की जा रही है, और मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सफाई का काम किया जा रहा है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "उज्जैन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

