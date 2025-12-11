Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3037805
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

सिंहस्थ-2028 से पहले उज्जैन में बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर बूस्ट! 300 KM फाइबर रोड बनाने का मास्टर प्लान तैयार

Ujjain Simhastha-2028: उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है. प्रशासन की तरफ से श्रृद्धालुओं की सुविधाओं के लिए कई मास्टर प्लान बना रहै है. वहीं गुरुवार को बैठक में सड़क, रेल, नेटवर्क समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उज्जैन में बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर बूस्ट!
उज्जैन में बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर बूस्ट!

Ujjain Simhastha Meeting Update: उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के पहले से तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, प्रशासन की तरफ से गुरुवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मेला अधिकारी आशीष सिंह और कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने रेलवे और टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों के साथ प्रगति पर विस्तार से चर्चा की. वहीं बैठक में रेलवे ओवरब्रिज, सड़क निर्माण, केबल-पाइपलाइन शिफ्टिंग से लेकर मेला क्षेत्र में नेटवर्क प्लान तक सभी प्रमुख कार्यों की स्थिति पर समीक्षा भी की. 

वहीं बैठक में बताया कि उज्जैन-नागदा सेक्शन पर स्थित एलसी नंबर 23 का रेलवे ओवरब्रिज पूरी तरह बनकर तैयार है, जबकि इंदौर-देवास-उज्जैन सेक्शन के एलसी नंबर 07 विक्रम नगर पर ब्रिज निर्माण तेजी से जारी है. फ्रीगंज के पुराने आरओबी के समानांतर बनाए जा रहे नए ब्रिज के अंडरपास में सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए. वहीं अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, कुल स्वीकृत 13 रेलवे ब्रिज में से 7 पर काम शुरू हो चुका है.

सड़क निर्माण पर जोर
मेला अधिकारी ने सेतु विभाग और रेलवे अधिकारियों को समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए. लोक निर्माण विभाग के तहत कमेड ब्रिज, कर्कराज पार्किंग-भूखी माता रोड, तपोभूमि-हामूखेड़ी मार्ग और नर्सिंग घाट पर नए ब्रिजों का काम जारी है. सिद्धवट से अंगारेश्वर सब-मर्सिबल ब्रिज की डिजाइन अभी स्वीकृति के लिए लंबित है, जिसे जल्द मंजूर कराने के निर्देश मिले. हरिफाटक से लालपुल तक सड़क निर्माण को भी गति देने पर जोर दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

नेटवर्क प्लान पर चर्चा
कलेक्टर ने भू-अर्जन संबंधी अड़चनों को जल्द हल करने के निर्देश दिए, जबकि एमपीआरडीसी को ओडी सर्वे शीघ्र पूरा करने को कहा गया. वहीं टेलीकॉम कंपनियों के साथ हुई बैठक में सिंहस्थ क्षेत्र के नेटवर्क प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई. कंपनियों ने बताया कि मेला क्षेत्र में लगभग 300 किलोमीटर फाइबर बिछाने, मौजूदा टॉवर साइट्स को अपग्रेड करने और भीड़ वाले क्षेत्रों में लगभग 100 नए पोल साइट लगाने की तैयारी है. महाकालेश्वर मंदिर, प्रमुख मार्गों और मेला क्षेत्र में नेटवर्क क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया. इसके लिए हार्ड पाइप बिछाने की भी योजना पर चर्चा हुई.

ये अधिकारी रहे मौजूद
मेला अधिकारी ने निर्देश दिए कि कंपनियां अस्थायी लोकेशन की सूची और विस्तृत प्रस्ताव जल्द प्रशासन को उपलब्ध कराएं. बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के ओएसडी गोपाल डाड, एडीआरएम, सिंहस्थ मेला अधिकारी के.एल. मीणा, अपर कलेक्टर शश्वत शर्मा, रतलाम मंडल के डीईएन महेंद्र सिंह जाटव, बीएसएनएल एवं निजी टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधि सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे. 

(रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Ujjain Simhastha 2028

Trending news

satna news
एमपी में इस स्कूल की अनोखी पहल, अभिभावकों को जगाने निकले नन्हें बच्चे
MP Electricity Rates
नए साल से एमपी में लोगों को लगेगा तगड़ा झटका! बिजली दर बढ़ाने की तैयारी में कंपनियां
mp news
बुरहानपुर में किसानों का अनूठा विरोध, मुंह पर कालिख पोतकर, मुर्गा बनकर किया प्रदर्शन
mp news
इंदौर के 'चूहा कांड' के बाद रायसेन में खटमल-कॉकरोच की फौज, अस्पताल में दिखे कीड़े
gwalior news
घर में लड़की एकेली देख सब्जी के बहाने घर में घुसा भांजा, बेटी के साथ किया दुष्कर्म
Bastar Olympic 2025
'आपका CM आपके समाज के बीच का है...' सीएम साय ने बस्तर ओलंपिक 2025 का किया शुभारंभ
Sir
एमपी-छत्तीसगढ़ में SIR की समयसीमा बढ़ी, जानिए कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म
budget of Raipur Municipal Corporation
रायपुर नगर निगम की तंगहाली पर सफाईकर्मियों की चेतावनी! वेतन न मिलने पर करेंगे हड़ताल
indore news
इन्दौर में निकलेगी सबसे बड़ी प्रभातफेरी, 650 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती
Latest Shahdol News
1 नहीं...2 नहीं...3 नहीं...4 नहीं, इस ऑटो में भूसे की तरह भरे 40 से ज्यादा बच्चे