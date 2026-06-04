महाकाल के दरबार में 'पंचायत' के प्रधान जी, उज्जैन आकर बोले- मुंबई में ऊर्जा खत्म होती है, यहां...

Mahakaleshwar Temple News: टीवी एवं फिल्म अभिनेता रघुवीर यादव विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा-अर्चना की. श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से जनसंपर्क प्रभारी नवीन शर्मा ने उनका स्वागत एवं सम्मान किया.

दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए रघुवीर यादव ने कहा कि वे अपनी फिल्म नर्मदा स्टोरी के प्रमोशन के सिलसिले में उज्जैन आए हैं. बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर उन्हें अद्भुत ऊर्जा और आत्मिक शांति का अनुभव हुआ. उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे बड़े महानगरों में व्यक्ति की ऊर्जा लगातार खर्च होती रहती है, जबकि महाकाल की नगरी में आकर उन्हें नई सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई है.

खुद को बताया सौभाग्यशाली

अभिनेता ने स्वयं को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि महाकाल के आशीर्वाद से उन्हें आगे बढ़ने और निरंतर कार्य करते रहने की प्रेरणा मिली है. उन्होंने कहा कि वे यहां से जो सकारात्मक ऊर्जा लेकर जा रहे हैं, उसका उपयोग अपने जीवन और कार्य में करेंगे.

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दोबारा आएंगे महाकाल

रघुवीर यादव ने श्रद्धालुओं से भी महाकाल की नगरी आने का आग्रह करते हुए कहा कि यहां का आध्यात्मिक वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा हर व्यक्ति को नई शक्ति प्रदान करती है. उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि यदि भविष्य में कभी ऊर्जा की कमी महसूस होगी, तो वे दोबारा बाबा महाकाल के दरबार में आकर यही ऊर्जा प्राप्त करेंगे.

महाकाल के प्रति आस्था

महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान अभिनेता के प्रति श्रद्धालुओं और प्रशंसकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला. उनकी यात्रा ने एक बार फिर देशभर के कलाकारों और प्रसिद्ध हस्तियों की महाकाल के प्रति आस्था को उजागर किया.

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