उज्जैन में सीएम का दिखा अनोखा अंदाज, बैलगाड़ी चलाकर जनता से की मुलाकात, जमकर घुमाई लाठी

CM Mohan Yadav News: महाकाल नगरी उज्जैन में राहगीरी आनंद उत्सव का आयोजन किया गया. जहां सीएम मोहन यादव ने अनोखे अंदाज में जनता से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने किसान, ग्रामीणों को सम्मान का संदेश भी दिया.
Ujjain Cultural Festival News: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित राहगीरी आनंद उत्सव में आम लोगों के बीच अनोखे अंदाज में पहुंचे. जहां उन्होंने बैलगाड़ी चलाकर जनता से मुलाकात की. बता दें कि इस कार्यक्रम के चलते लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबे सड़क को सांस्कृतिक और पारंपरिक तरीके से सजाया गया था. इस बार उत्सव की थीम किसान उन्नत उत्सव रही, जो किसान और ग्रामीण संस्कृति के प्रति सम्मान का प्रतीक बनी. इस कार्यक्रम का मकसद था कि अन्नदाता और पारंपरिक जीवनशैली का उत्सव के माध्यम से सम्मान करना था.
आज सुबह बाबा महाकाल की पावन नगरी में 'राहगीरी आनंद उत्सव-2026' के दौरान अपने उज्जैनवासियों की ऊर्जा, उत्साह और उमंग देखकर मन आनंद से भर गया।
स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक समरसता और जनभागीदारी से जुड़ा यह उत्सव, उज्जैन की जीवंत संस्कृति और हमारे आपसी स्नेह का प्रतीक है।
बता दें कि राहगीरी आनंद उत्सव में मुख्यमंत्री का अनोखा अंदाज देखने को मिला. जहां दीवारों पर मालवा की सांस्कृतिक झलक पेंटिंग के माध्यम से दिखाई गई, वहीं मध्य प्रदेश पुलिस, बीएसएफ और सीआरपीएफ बैंड ने संयुक्त प्रस्तुति दी. मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी भी ली. इस दौरान बच्चों, युवाओं, महिलाओं समेत अन्य नागरिकों ने भी हिस्सा लिया.
सीएम ने जमकर चलाई लाठी
इतना ही नहीं इस कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने गदा उठाया, घोड़ी पर भी सवार हुए, भजन गाया और ड्रम भी बजाया. वहीं सीएम मोहन यादव ने जमकर लाठी भी चलाई, जिसे लोग देखते ही रह गए. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. सीएम मोहन यादव ने हॉकी खेली, हेलमेट बांटे और शंख वादन कर बच्चों को गिफ्ट दिए. साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता का भी संदेश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और किसान परंपरा को आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है.
लोगों को जागरुकता का संदेश
कार्यक्रम में उज्जैन की सड़कें उत्साह, आनंद और उमंग से सराबोर दिखाई दीं. बच्चों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया. 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी छोटे बच्चों के साथ सहभागिता में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने यातायात सुरक्षा और हेलमेट पहनने के प्रति जागरूकता का संदेश दिया. कुल मिलाकर राहगीरी आनंद उत्सव ने अन्नदाता सम्मान, स्वस्थ जीवनशैली, यातायात सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण पेश किया.
रिपोर्टः अनिमेष सिंह, उज्जैन
