उन्होंने बताया कि सिंहस्थ-2028 को देखते हुए रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है. अतिरिक्त स्टाफ और सुरक्षा बल की मांग भी की गई है. आगामी समय में तैनात होने वाले कर्मचारियों को भीड़ प्रबंधन और यात्री सुरक्षा संबंधी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित किया जा सके. रेलवे पीआरओ मुकेश कुमार के अनुसार सुरक्षा के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर भी लगातार काम किया जा रहा है. रेलवे का प्रयास है कि श्रद्धालुओं और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलें और महाकाल की नगरी पहुंचने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. गौरतलब है कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेल मार्ग से पहुंचते हैं. वहीं सिंहस्थ-2028 के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए रेलवे प्रशासन अभी से व्यापक तैयारियों में जुट गया है.