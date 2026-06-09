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सिंहस्थ-2028 से पहले हाईटेक हुई रेलवे सुरक्षा, ड्रोन से होगी उज्जैन स्टेशन की निगरानी

Simhastha 2028 Preparations: उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ महापर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं. करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा रहा है. इसके तहतरेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jun 09, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:50 AM IST
सिंहस्थ-2028 से पहले हाईटेक हुई रेलवे सुरक्षा, ड्रोन से होगी उज्जैन स्टेशन की निगरानी

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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