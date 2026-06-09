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Simhastha 2028 Preparations: उज्जैन 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ को लेकर रेलवे प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. आने वाले महापर्व के दौरान उज्जैन पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है. रेलवे ने निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग शुरू किया है, जिससे स्टेशन परिसर, यार्ड और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा सके.
रेलवे पीआरओ मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है. भीड़भाड़ के दौरान, ट्रेनों की अधिक आवाजाही के समय और विशेष अवसरों पर ड्रोन कैमरों से वीडियो एवं फोटो रिकॉर्डिंग की जाएगी. इससे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ किसी भी घटना की स्थिति में रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा.
सिंहस्थ की तैयारियों में जुटा रेलवे प्रशासन
उन्होंने बताया कि सिंहस्थ-2028 को देखते हुए रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है. अतिरिक्त स्टाफ और सुरक्षा बल की मांग भी की गई है. आगामी समय में तैनात होने वाले कर्मचारियों को भीड़ प्रबंधन और यात्री सुरक्षा संबंधी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित किया जा सके. रेलवे पीआरओ मुकेश कुमार के अनुसार सुरक्षा के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर भी लगातार काम किया जा रहा है. रेलवे का प्रयास है कि श्रद्धालुओं और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलें और महाकाल की नगरी पहुंचने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. गौरतलब है कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेल मार्ग से पहुंचते हैं. वहीं सिंहस्थ-2028 के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए रेलवे प्रशासन अभी से व्यापक तैयारियों में जुट गया है.
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