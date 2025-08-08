Rakshabandhan 2025: भारत में सबसे पहले यहां मनेगा रक्षाबंधन का त्यौहार, जानिए किसको बांधी जाएगी पहली राखी

Raksha Bandhan 2025: सनातन हिंदू धर्म में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से होती है. परंपरानुसार किसी भी पर्व की शुरुआत महाकालेश्वर के दरबार से होती है. इसमें सबसे खास रक्षाबंधन का पर्व होता है. जब श्रावण मास के आखिरी दिन पूरे दुनियाभर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है. जिसकी शुरुआत महाकाल के आंग से होती है, इस दौरान सबसे पहली राखी बाबा महाकाल को बांधी जाती है. फिर पूरे दुनियाभर में रक्षाबंधन के पर्व की शुरुआत होती है.

कब बांधी जाएगी महाकाल को राखी

सावन माह की पूर्णिमा कल यानी 09 अगस्त को पड़ रही है. स में इस दिन रक्षाबंधन पर्व पर तड़के भस्म आरती के दौरान सबसे पहले बाबा महाकाल को पहली राखी बांधी जाएगी. इस दौरान बाबा महाकाल को सवा लाख लड्डूओं का भोग भी लगाया जाएगा. जिसे भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा.

लड्डू बनाने का काम शुरू...

श्रावण मास समापन होने को है. श्रावण पूर्णिमा को दुनियाभर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, जिसकी शुरूआत भगवान महाकाल के आंगन से होगी. परंपरा अनुसार, इसी दिन भगवान महाकाल को सवा लाख लड्डूओं का भोग भी लगाया जाएगा. जिसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है. ये भोग पुजारियों की ओर से भगवान को अर्पित किया जाता है. मंगलवार को भट्टी पूजन के बाद लड्डू बनाने का काम शुरू कर दिया गया. ये लड्डू शुद्ध घी, बेसन, शक्कर और ड्रायफ्रूट्स से बनाए जा रहे हैं.

09 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व

भगवान महाकाल को यह प्रसाद रक्षाबंधन के दिन अर्पित किया जाएगा. मंदिर के पुजारी प्रतिनिधि ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और भगवान महाकाल को तड़के होने वाली भस्म आरती में राखी अर्पित की जाएगी, उसके बाद सवा लाख लड्डुओं का महाभोग लगाकर उसे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा. यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है. इस मौके पर नंदी हॉल और गर्भगृह को रंग-बिरंगे फूलों से सजाया जाएगा.

आपको बता दें कि हर वर्ष रक्षाबंधन पर महाकाल मंदिर में भगवान को सवा लाख लड्डूओं का भोग लगाया जाता है. ये लड्डू भोग पुजारी परिवार की ओर से भगवान को अर्पित किया जाता है.

