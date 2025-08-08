वृंदावन ही नहीं उज्जैन में है विश्व का पहला प्रेम मंदिर, रक्षाबंधन के दिन होती है भाई बहन की पूजा
वृंदावन ही नहीं उज्जैन में है विश्व का पहला प्रेम मंदिर, रक्षाबंधन के दिन होती है भाई बहन की पूजा

MP News: उज्जैन में है विश्व का पहला भाई-बहन प्रेम मंदिर. इस मंदिर का पट साल में एक बार रक्षाबंधन के दिन खुलता है और यहां भगवान गणेश के पुत्र शुभ-लाभ और पुत्री संतोषी माता की पूजा की जाती है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 08, 2025, 04:21 PM IST
Ujjain Bhai Behen Prem Mandir: उत्तर प्रदेश के वृदावन में स्थित भव्य प्रेम मंदिर के बारे में तो हर कोई जानता है. इस मंदिर में राधा-कृष्ण के बीच के प्रेम भाव की पूजा की जाती है. वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भी दुनिया का पहला प्रेम मंदिर स्थापित है. ये मंदिर उज्जैन में स्थित है और इसका नाम भाई-बहन प्रेम मंदिर है. इस मंदिर में भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ लाभ और पुत्री संतोषी मां की पूजा की जाती है.

उज्जैन में तो वैसे कई हजारों मंदिर उपस्थित है और यहां हर रोज हजारों की भीड़ भी देखी जाती है. वहीं एमपी की इस धार्मिक नगरी में अक मंदिर ऐसा है जहां साल के सिर्फ एक दिन ही भक्तों की भीड़ होती है. मंदिर का नाम है भाई-बहन मंदिर. इस मंदिर के कपाट 365 दिन यानी साल में बस एक बार ही खोले जाते हैं. रक्षाबंधन के दिन उज्जैन भाई-बहन मंदिर के पट खुलते हैं. एक बार फिर से 9 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर मंदिर के पट खोले जाएंगे. इश दिन युवावर्ग की भीड़ खासकर देखी जाती है. सभी रक्षाबंधन के दिन अपने भाई बहनों के साथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचते है. 

कौन है भाई-बहन
दरअसल, ऐसी किंवदंती है कि भगवान गणेश जी के दोनों पुत्र शुभ और लाभ रक्षाबंधन मनाने के लिए पिता से जिद  कर रहे थे. दोनों की हठ थी कि वे भी राखी बंधवाना चाहते हैं. शुभ लाभ की कोई बहन नहीं थी. ऐसे में भगवान गणेश ने त्रिशूल से मां संतोषी को प्रकट कर शुभ-लाभ को राखी बांधने को कहा. राखी बांधते ही मां संतोषी, शुभ लाभ की बहन हो गई. आज इन्हीं भाई-बहन की पूजा उज्जैन स्थित भाई-बहन मंदिर में की जाती है.

रक्षाबंधन पर ही खुलता है मंदिर का पट
स्थनीय लोग और मंदिर के पुजारी बताते हैं कि, रक्षाबंधन पर ही मंदिर का पट खुलता है. रक्षाबंधन के दिन पहली राखी मां संतोषी अपने भाई शुभ-लाभ को ही बांधती है. मंदिर का दर्शन आप उज्जैन स्थित शांति पैलेस के पीछे नए ब्रिज के पास जीवनखेड़ी गांव में कर सकते हैं. रक्षाबंधन के दिन इस मंदिर में खूब रौनक दिखती है. भक्त मंदिर में राखिया भेंट भी करते हैं. साल में बस एक बार पट खुलने की वजह से यहां दूर-दूर से भक्त पहुंचते हैं.

सोर्स: पत्रिका

